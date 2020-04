Las muertes diarias por coronavirus en Madrid bajan pero crecen los contagiados al sumar positivos con test: 2.079 más

Los fallecidos con coronavirus en la Comunidad de Madrid se sitúan en 7.351 desde el inicio de la pandemia, lo que supone el 35,2 por ciento del total nacional y un leve repunte en el número de muertes diarias con 112 más con respecto a las últimas 24 horas. Por otro lado, los contagiados presentan un repunte de 2.079 casos positivos más con respecto a las últimas 24 horas hasta una cifra total de 56.963 infectados, aunque en este caso hay una novedad en el recuento dado que incluye 1.385 positivos que no son nuevos pero que se han confirmado tras la realización de pruebas rápidas de coronavirus, que se suman a otros 694 que corresponderían a las últimas 24 horas.

En esa estadística elaborada por el Ministerio de Sanidad, y que recoge Europa Press, se especifica que 54.300 positivos son con prueba PCR y 2.663 se han contabilizado con test de anticuerpos. No obstante, el Gobierno central expone que en esta estadística se han notificado personas con anticuerpos positivos sin síntomas en el momento de realización de la prueba “en los que no se puede establecer un momento de contagio ni si han padecido o no la enfermedad”. “Para el cálculo de nuevos casos de COVID-19 se han corregido los datos de días previos separando estos casos”, ha apuntado.

Por otro lado, los pacientes hospitalizados con coronavirus siguen en tendencia descendente con 9.191 ingresados, lo que supone cien menos con relación a ayer domingo. A su vez, la presión asistencial en las UCI se estabilizan al contar 12 casos menos con respecto a ayer, para un total de 1.111 personas con síntomas graves de la enfermedad. Mientras, los pacientes curados siguen en tendencia ascendente con un total de 31.762 personas que han superado la enfermedad, con un total de 449 personas más respecto a ayer domingo.