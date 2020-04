PP y Cs piden la dimisión de Isabel Serra y Más Madrid y Unidas Podemos salen en su defensa

El portavoz del GPP, Alfonso Serrano, ha pedido hoy la dimisión de la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, a través de su cuenta de twitter y en declaraciones enviadas a los medios. “Ante la condena, no por parar un deshaucio, sino por agredir a policías, pedimos la dimisión de Isabel Serra”.

Serrano considera que la condena del TSJM es “contundente” y ha enumerado tres motivos por los que podría elegir para dimitir: “por decencia política, por incumplimiento del código ético de su partido o por la propia sentencia que la inhabilita para cargo público y pronto llegará a comunicación a la Asamblea de Madrid”, ha asegurado.

Además, Serrano ha querido dejar claro que esto “no es la opinión de unos testigos de Serra frente al testimonio de policías, sino que hasta 8 compañeros de Serra en esa algarada, reconocieron los hechos y aceptaron la condena impuesta”. Por ello el portavoz considera que “no hay dos versiones, hay una sola versión, la de los hechos probados que condenan a la portavoz”, ha afirmado.

En este sentido, Serrano ha recordado que hoy también hemos conocido la dimisión de un alcalde por saltarse el confinamiento “y encararse y morder a un policía, no se espera menos de una portavoz de un grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid con una sentencia que demuestra que se ha agredido a policías”. “Isabel Serra no es digna de ostentar un cargo de representación en la Asamblea de Madrid”, ha concluido el popular.

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado (Cs), espera que, tras el anuncio de su condena por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Serra dimita en las próximas horas, porque a su juicio “no se entiende que continúe en el puesto”.

Ha añadido que espera que Serra “predique” con el ejemplo porque, en su opinión, si le pasara a otra portavoz ella pediría la dimisión. En todo caso, Aguado ha precisado en la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno que no le corresponde a él tomar esta decisión, sino a “ella y a su partido político”, informa Efe.

Unidas Podemos, en apoyo de su compañera

Desde el grupo Unidas Podemos, están lanzando mensajes de apoyo a su compañera den la Asamblea de Madrid tras la condena. Tanto el vicepresidente del Gobierno central, Pablo Iglesias, como su esposa y Ministra de Igualdad, Irene Montero, se han mostrado solidarios con Serra en sendos mensajes en sus cuentas de la red social Twitter.

Pablo Iglesias ha opinado que “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia", mientras que para Irene Montero “Isa Serra ayudó a parar un desahucio de una persona con discapacidad. Actuó en defensa de los Derechos Humanos”.

Ahora Madrid y Más Madrid, en defensa de Serra y contra la sentencia

El concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento, Jorge García Castaño ha insistido en que la diputada no agredió a nadie. “Es una injusticia. Yo estaba allí y puedo decir que Isa no agredió a nadie”, ha remarcado el concejal Jorge García Castaño en Twitter, informa Europa Press.

La portavoz mediática del grupo, Rita Maestre, por su parte, invita a Isa Serra “a recurrir y defender la verdad, que al final se impondrá”. “Estamos todas contigo. Fuerza y miles de abrazos”, le transmite a la diputada de Unidas Podemos.

El concejal de Ahora Madrid, Nacho Murgui, ha replicado que “Evitar desahucios es un deber, no un delito. Son los políticos que no han hecho nada para evitar que la gente se quedara en la calle quienes deberían rendir cuentas” también en Twitter, mientras que su compañero Javier Barbero, le ha enviado ánimo ahora que toca “recurrir y defenderse pero también recordar que hay que seguir defendiendo con convicción el derecho a una vivienda digna”, con “los valores y no el miedo” guiando las conductas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a Isa Serra a 19 meses de prisión por participar en los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014, esgrimiendo que la libertad de expresión tiene “límites y no puede amparar comportamientos ilegales”. También la condena, aunque se puede recurrir, a una multa y se la inhabilita al derecho al sufragio pasivo, lo que supone que no podrá votar durante el tiempo que dure el castigo. Europa Press