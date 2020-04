Madrid: “Los hosteleros no se quejan: están suplicando”

El Ayuntamiento de Madrid, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, ha adelantado las reuniones que mantendrá los próximos días con el sector hostelero. Concretamente, mañana mantendrá con ellos una reunión el Área de Urbanismo “en la que se van a poner sobre la mesa todas las necesidades de la hostelería, un sector que cuenta con 150.000 empleos en Madrid”, ha dicho la vicealcaldesa Begoña Villacís.

“Los comerciantes se encuentran muy preocupados porque han escuchado al Gobierno decir que van a tener que permanecer cerrados hasta diciembre. No todas son grandes empresas: necesitan ingresos para poder mantenerse”, ha asegurado la vicealcaldesa. En esas reuniones se hablará de la posible ampliación de terrazas, de la colocación de mamparas, y de tasas e impuestos, entre otros asuntos. “Todos tenemos que ser conscientes de que la hostelería es vital para la ciudad de Madrid. Vamos a trabajar con ellos un plan B. Nos tenemos que adelantar. Madrid fue la primera institución en tomar decisiones económicas y va a ser la primera en plantear cómo hacer un desconfinamiento de la ciudad sin matar la economía, porque no nos lo podemos permitir”.

Así, en las reuniones que ha mantenido con los hosteleros, Villacís ha asegurado “que no nos están llegando sus quejas, sino sus súplicas. No pueden seguir pagando los alquileres ni pagar a sus empleados si no tienen ingresos”. De hecho, son ellos los que han ofrecido posibles opciones, como la ya mencionada extensión de terrazas, y la colacación de cámaras térmicas y mamparas".

“Como Ayuntamiento queremos anticiparnos. Si tenemos que comprar dentro de un mes mamparas o cámaras térmicas, las tenemos que comprar ya”, ha insistido Villacís. Todo teniendo en cuenta que “la forma de prestación de servicios de hostelería y comercio va a ser distinta” una vez superada la crisis.

Por su parte, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha adelantado que el Consistorio está planteando “todos los supuestos y escenarios posibles. Lo que decimos al Gobierno es que la mejor garantía de asistencia sanitaria no es incompatible con la reactivación económica. Las consecuencias pueden ser nefastas. Es responsabilidad del Gobierno de acometer de manera inmediata de tests masivos a la población y de aplicar las medidas necesarias para la reactivación. Hace un mes que nos garantizaron tests masivos. No puede haber un día más de dilación. Necesitamos respuestas inmediatas por parte del Gobierno de la nación". Almeida, además, ha cifrado en 350 millones de euros las pérdidas que está sufriendo el Ayuntamiento de Madrid.

Comité de expertos

Preguntada acerca del comité de expertos que el Ayuntamiento está perfilando para gestiona la crisis, la vicealcaldesa ha afirmado que “no está cerrado todavía”. En todo caso, se incluirán "perfiles transversales y genuinios en cada área: control de datos, urbanistas, epidemiólogos, economistas... Gente que haya trabajado en un escenario internacional.

Mañana se celebrará una cumbre de las principales ciudades españolas para tomar medidas en común en la gestión de la crisis. Uno de los puntos a tratar será el transporte público, que va a ser “un eje esencial en el desescalamiento”. La EMT, ha adelantado Martínez-Almeida, puede tener pérdidas de más de 100 millones de euros. En todo caso, el Ayuntamiento no se está planteando flexibilizar Madrid Central para incentivar el uso del vehículo privado.