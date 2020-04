Ayuso dice que Madrid “ayudar a espabilar a España”

“No puedo estar orgullosa de una comunidad autónoma en la que han muerto más de 10.000 personas. Lo lamento. No se pueden ni imaginar lo que llevaré encima toda la vida, pero Madrid reaccionó de manera que ayudó a espabilar a España y a despertar y decidimos cerrar los colegios solos”, ha sentenciado la presidenta de la Comunidad de Madrid en la primera sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid después de que ayer no se pudiera realizar de manera telemática por problemas técnicos.

La presidenta madrileña defendía su gestión frente a la crisis sanitaria en la Cámara de Vallecas y recriminaba la falta de apoyo de partidos como Más Madrid que, en cambio, en el Ayuntamiento de la capital, sí han ofrecido su colaboración al alcalde, José Luis Martínez Almeida. “Cuando me he estado dejando la salud, me critican; para abrir Ifema, que ha maravillado al mundo, no han dicho nada. Han propagado bulos y, cuando este equipo se estaba dejando la piel para triplicar las UCIS, ustedes no hacían más que criticar (...) Han estado difundiendo vídeos contra mí y ataques despreciables, no han contado qué hubiera sido de la Comunidad con los doce hospitales que abrió el PP",dijo dolida. “Ojalá hubiera actuado antes, pero también podría haber actuado una semana después”, añadió.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aceptado dialogar con el PSOE y con todos los grupos políticos para la reconstrucción de la Comunidad autónoma “sin vendas ideológicas”. “Tengo claro que ha a habido un antes y un después de la crisis sanitaria y social y para eso este Gobierno va a hablar con todo el mundo”, ha dicho. Pero también ha matizado que ese diálogo se mantendrá “siempre que no se rompa el pacto con los que nos han puesto aquí en estos escaños, porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid también tiene un pacto con las familias, con los autónomos, con los comerciantes y empresarios y para que esto salga adelante hace falta quitarse las vendas ideológicas y los dogmas.

La presidenta respondía así a una pregunta del portavoz socialista en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, que había tendido la mano a Ayuso, a los grupos políticos, agentes sociales y ayuntamientos para un gran pacto social y económico para la reconstrucción de Madrid. “No bastará con el apoyo de los fines, esta crisis es de otra envergadura y nuestro grupo está dispuesto a la reconstrucción”.

Ayuso también ha anunciado la puesta en marcha de un plan de refuerzo sociosanitario para las residencias teniendo en cuenta que “el coronavirus va a estar largo tiempo con nosotros y que los mayores son una población vulnerable”. También aprovechó su intervención para respaldar al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.