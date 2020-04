«Runners» en la línea de salida: así se preparan para mañana

A partir de mañana, de 6:00 a 10:00 h. y de 20:00 a 23:00. Toda España estaba pendiente ayer de las novedades que iba a anunciar Pedro Sánchez. Sin embargo, un 33% de españoles esperaba con especiales ganas la confirmación definitiva de las franjas horarias para salir a la calle. Hablamos de ese 33% de ciudadanos que, según estudios de mercado, sale a correr con regularidad en nuestro país y que lleva casi dos meses sin poder hacerlo. Así, centenares de miles de «runners» se preparan ya en la línea de salida. La casa se les estaba haciendo más pequeña de lo normal. «Básicamente, se trata de correr para estar bien, no de estar bien para correr. Tenemos ganas de desintoxicarnos», afirma a LA RAZÓN Mario Martín. Se da la circunstancia de que Mario, de 44 años, trabaja como enfermero en el Hospital de Getafe desde hace casi dos décadas. Estaba destinado en quirófano, pero fue reubicado para atender a los pacientes de UCI debido a la alerta sanitaria. No lo duda: «Estamos mejor ahora que al principio. Afortunadamente, ni yo ni mi familia nos hemos contagiado».

Mario iba a participar en la Maratón de Madrid, postpuesta a noviembre, y la Media Maratón, que ha pasado de marzo a octubre. «Si todo va bien, allí estaré», afirma. Reconoce que no ha hecho en casa todo el deporte que le ha apetecido. Sobre todo, porque los cambios de turnos en el hospital han sido duros, con varias noches a sus espaldas. No tiene cinta para correr, pero sí ha contado con un rodillo. «Hay días que me quedaba dormido nada más llegar, otros que me despertaba... Pero cuando he tenido ganas, he hecho rodillo, pesas, abdominales... Este sábado trabajo, aunque en cuanto salga me iré un rato a correr», confiesa. Eso sí, sin metas exigentes: «El último día que salí, antes de la alarma, hice 25 kilómetros. Este sábado no estaré más de 40 minutos. Unos 8 o 10. Sin forzar mucho la máquina».

Y así debe ser. Los «runners» que salgan mañana, profesionales o aficionados, deben tomárselo con calma. Ir poco a poco. Ahora no es precisamente el momento más propicio para lesionarse. Víctor García, campeón de España absoluto en 3.000 metros obstáculo y en pista cubierta y deportista olímpico, dirige junto a su mujer, la también atleta Rocío Benito, la academia VGRunning en Madrid. ¿Qué señales de nuestro cuerpo debemos escuchar para ejercitarnos de forma correcta? «Al menos durante esta primera semana, lo que tenemos que lograr es quedarnos con ganas de más para evitar lesiones: carrera continua, despacio, con duraciones adaptadas», explica García. Así, quien no sea corredor habitual, debería conformarse en estos primeros días con 10 minutos de paseo. Y quienes lo sean, correr «entre 20 y 30, no más. Media hora de rodaje a ritmo tranquilo, en un trayecto de 5 o 6 kilómetros como máximo. Se trata de encontrar un ritmo con el que salgas cómodo, que puedas hablar mientras corres», señala. En cuanto a las pulsaciones, deberían estar «entre las 130 y las 150 por minuto. Pasar de ahí es excesivo e inadecuado». Y muy importante, antes y ahora: el calentamiento debe ser siempre después de correr.

Con todo, los deportistas aún tienen dudas. ¿Se puede y/o debe usar mascarilla cuando salgamos este sábado a practicar deporte? «Se puede hacer, pero es complicado. Afecta mucho. Vamos a ver qué dice el Gobierno, porque no han hecho referencia al respecto», explica Víctor García. «En principio no creo que salga con mascarilla», afirma por su parte Mario Martín. «Sería contraproducente: aumenta la demanda de oxígeno y la frecuencia respiratoria. El esfuerzo respiratorio que exige es mayor», añade.

Conejillos de indias

Giselle Fernández, de Runners Club Retiro, asociación que cuenta con un centenar de socios, explica que ya hay empresas que han empezado a vender mascarillas especiales para salir a correr. «Muchas nos están informando. El problema es que, si bien sus materiales están homologados, la mascarilla en sí no lo está», comenta. Así, el precio de estas de nuevo cuño oscila entre 5 y 15 euros. Lo que está claro es que las mascarillas convencionales «no están preparadas para esta actividad. Ahora hace un tiempo fresco, pero en cuanto suban las temperaturas te puedes ahogar». «En principio, vamos a ser conejillos de indias, Después, iremos viendo».

Caminar, correr y volver a caminar, adaptarse de manera progresiva y evitar contactos y tocar nada son algunas de las recomendaciones que ha hecho Giselle a sus asociados. «Durante estos días hemos intentando transmitirles que, del mismo modo que debemos entrenarnos mentalmente para una carrera, lo hemos tenido que hacer también para enfrentarnos a esta situación. La psicología está muy ligada al deporte. Y el tiempo se ha pasado muy rápido», concluye.