Madrid: Cs lanza una campaña en redes por el consenso entre todos los partidos

Después de lo que consideran un pleno, celebrado el pasado jueves, dominado por los “reproches y acusaciones”, Cs de la Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña en redes, sobre todo en Facebook, llamando a todos los partidos políticos de la Asamblea “a aparcar las diferencias y llegar a acuerdos para reconstruir la Comunidad de Madrid”, una vez que se supere la crisis del coronavirus

La campaña está centrada en el vídeo que acompaña a esta noticia, protagonizado por el portavoz de Ciudadanos, César Zafra. En el mismo, Zafra considera que no es posible que, con tantos fallecidos en nuestra región, PP y PSOE sigan recelando de los pactos y negándose a hablar, cuando lo que se necesitan son soluciones para todos.

"Tenemos demasiados muertos como para decir: ‘yo con usted no voy a pactar. Somos la comunidad autónoma con más muertos, si eso no nos hace cambiar yo ya, sinceramente, no sé qué nos va a hacer cambiar”, asegura el portavoz de Cs.