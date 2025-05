Iván Espinosa de los Monteros: "Ya no me hablo con Abascal, pero sí que voy a mandarle mi libro"

Dejó Vox y la política en 2023 para regresar al sector privado, lo que desencadenó un goteo de bajas en el partido que él mismo ayudó a fundar. Además de retomar su faceta empresarial, Iván Espinosa de los Monteros ha impulsado una fundación orientada a dar la batalla cultural de las ideas. Ahora publica «España tiene solución» (Almuzara), un libro que dio a conocer ayer en la Fundación Rafael del Pino.

Dice que «España tiene solución». ¿Con quién?

No señalo a ningún líder o partido en particular; el cambio debe empezar por nosotros como ciudadanos, reconociendo los problemas que enfrentamos.

¿Y qué propone?

Propongo recuperar la normalidad institucional tras dos décadas perdidas, impulsando el crecimiento con inversiones en infraestructuras, tecnología y energía para regenerar la moral del país. En los últimos 20 años, especialmente con los gobiernos de Sánchez y Zapatero, hemos asistido a un proceso de deterioro institucional sin precedentes: la separación de poderes se ha debilitado, el prestigio de las instituciones ha caído y la nación se ha visto erosionada. Sin embargo, estos problemas son subsanables si apostamos por un nuevo ciclo de crecimiento que revitalice la economía y devuelva la confianza ciudadana.

¿Y se pondría al frente de ese plan para liderarlo?

En el libro no señalo a nadie en concreto. Lo que planteo es que, ojalá, un presidente del Gobierno o cualquier otro líder lo tome como referencia y diga: «Efectivamente, estas ideas tienen sentido».

Dice que la resignación es una estrategia de ingeniería cultural. ¿España se está resignado ante el caso Koldo, el de Begoña Gómez, el de Ábalos, el de los wasaps con Sánchez...?

Estamos perdiendo nuestra capacidad de asombro y de indignación. Situaciones que hoy se toleran jamás habrían sido aceptadas si provinieran de un gobierno del otro lado del espectro político. Las irregularidades, desde las más graves hasta las más leves, se acumulan y sedimentan, generando una creciente desconfianza hacia las instituciones y la gestión pública. Esto nos está volviendo casi inmunes a cualquier abuso de poder por parte de los gobernantes.

¿Se necesita más centralismo y menos populismos?

No sé si centralismo y populismo son conceptos antitéticos. Lo que hace falta es recuperar el sentido común sea centralista o descentralizado. El populismo, entendido como la búsqueda de soluciones fáciles a problemas complejos, no es la respuesta. Un ejemplo claro es el nacionalismo, que lleva 50 años avanzando en su proyecto de desintegración; revertir ese proceso no es algo que pueda lograrse de la noche a la mañana.

Iván Espinosa de los Monteros @ Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

Habla de resignación. ¿Ve resignación en los votantes de Vox ante su deriva ideológica?

Bueno, yo creo que hay resignación en general; no distingo entre votantes de un partido u otro. Pero, insisto, creo que hay motivos para el optimismo porque cuanto peor estemos hay más área de mejora.

Continúa el goteo de bajas en Vox. La última crítica ha asegurado que el partido es un «club de intereses personales». ¿Lo ve así?

En el libro no hablo de nada de eso, porque este es un libro escrito para todos los españoles. Lo único que puedo decir es que creo mucho en la gestión de personas. Me he llevado muy bien con todo el mundo cuando estaba en el partido, especialmente bien con los diputados, que era el área que yo lideraba y estuve muy contento mientras estuve dentro, y ahora estoy muy contento de estar fuera también, porque es recuperar la vida civil. Creo mucho en el mundo de los servicios y la política lo es y creo en la capacidad de atraer talento, nutrirlo y hacerlo creer y tratarlo bien incluso cuando salen.

¿Sigue hablando con Abascal?

No

¿Le va a recomendar su libro?

Sí, creo que se lo mandaré.

El otro día se le vio próximo a los diputados del PP en una manifestación. ¿Le han tentado ya como gurú económico? ¿Le ha llamado Feijóo?

En lo que va de mañana creo que no. No, no me ha llamado. A mí lo que me interesa no son los partidos políticos, lo que me interesa es que se pongan en práctica las ideas correctas. No tengo ningún deseo de pertenecer a ningún partido, ya he pasado por ello. El otro día saludé a Cayetana Álvarez de Toledo, que es la que me va a presenta el libro, y es amiga mía. También saludé a Carlos García Adanero, antiguo miembro de UPN y un diputado muy valioso que estuvo en UPN toda su vida hasta esta legislatura, pero estuvo en UPN toda su vida hasta esta legislatura. Son amigos míos con los que tengo muy buena relación. Luego, me sacaron una foto, con la que no tengo mayor problema.

¿A quién le diría ahora lo de: «Cierre al salir»?

Este gobierno debe salir cuanto antes, y eso sería positivo tanto para España como para el propio PSOE. El partido necesita purgar, durante años, los errores acumulados en las últimas dos décadas, no solo bajo el mandato de Sánchez, sino desde la etapa de Zapatero. Debería reflexionar sobre si esa trayectoria representa realmente los intereses de sus votantes.

¿Qué opina de los aranceles de Trump?

Yo estoy siempre del lado de la generación de riqueza, del crecimiento y de la prosperidad. Lo único que genera riqueza es el libre comercio. Los aranceles son una mala noticia. Eso sí, el libre comercio en igualdad de condiciones. Yo comprendo que si un país está, como China, por ejemplo, subvencionando a una industria entera, pues se pongan limitaciones de aranceles, incluso limitaciones a la importación de sus productos que vienen ya primados, subvencionados, o que están metiendo con una ventaja injusta.

¿Se puede aumentar el gasto en Defensa sin pasar por el Congreso?

Es un proceso que, en principio, no se puede eludir. Además, considero que no tendría demasiada dificultad para obtener el respaldo necesario en el Congreso. Otra cuestión es que al presidente quizá no le resulte atractivo debatir este tema con otros partidos. Y quisiera hacer una aclaración: aunque la expresión gasto militar es la más común, yo prefiero hablar de inversión en defensa. Aprovechando que en estos días se ha celebrado la feria internacional de defensa, quiero subrayar que utilizo el término "inversión" porque, aunque efectivamente incluye una parte de gasto corriente, el sector de la defensa ha sido históricamente una fuente fundamental de investigación y desarrollo en ámbitos tan diversos como la tecnología, la ingeniería aeroespacial, el sector satelital y las interconexiones, desde el Wi-Fi hasta el Bluetooth e Internet.

Sánchez sigue resistiendo. ¿Qué está haciendo mal la derecha?

No crear un lenguaje, no convencer, no entusiasmar, no generar optimismo y no generar un proyecto atractivo.

¿Y cree que está a tiempo?

Siempre estamos a tiempo. De nuevo, en el libro pongo el ejemplo del nacionalismo. Cuando estábamos en plena transición, el nacionalismo ni siquiera podía haber soñado con los logros que ha alcanzado 30, 40 o 50 años después. Sin embargo, han sido persistentes en su labor. Han hecho muy bien su trabajo, aunque su objetivo haya sido negativo, y todo se reduce a tener ideas claras y ser constantes. Nosotros, nos encontramos en un momento en el que debemos recuperar mucho terreno perdido, pero sin duda, aún estamos a tiempo.