Vox pregunta en el Senado por los trabajores de Ifema despedidos sin que se les realicen test

Vox ha preguntado en el Senado por la situación en la que quedan los mil trabajadores de Ifema, en Madrid, quienes, tras apagarse las luces del recinto ferial que durante estos meses ha prestado servicio como Hospital en la lucha contra la pandemia “son despedidos sin que se les realicen las pruebas del coronavirus”.

En su pregunta, la senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo recuerda que estos trabajadores se han desplazado desde diferentes comunidades autónomas, por lo que vuelven a sus hogares sin que se les realicen las pruebas y con el riesgo de propagar, de forma incontrolada, el virus.

En su escrito, Vox recuerda que más de 4.000 enfermos han sido asistidos por más de un millar de personas para frenar la pandemia y ahora estos trabajadores “han sido despedidos por el cierre del hospital, y regresan a sus hogares con miedo por no haber sido sometidos a las pruebas para descartar cualquier tipo de contagio”. Además, Merelo recuerda que hacer test es de “vital importancia por ser ellos los que han estado en primera línea” frente al Coronavirus.

Reclamación de los sanitarios

Sanitarios venido de toda España para reforzar el sistema sanitario madrileño, uno de los más golpeados por la pandemia, están pidiendo que se les permita pasar la cuarentena en las residencias y hoteles asignados antes de regresar a sus hogares. Para ello han recogido firmas que registrarán en la Consejería donde destacan que se desplazaron a Madrid “en respuesta a la petición de colaboración que hizo la comunidad" ante la emergencia sanitaria por el SARS-Cov-2. Sin embargo, “dada la cambiante situación y en previsión de que sean rescindidos los contratos laborales antes de su finalización por mejora del estado de la Sanidad pública, piden que se den las “instrucciones oportunas" y se les permita realizar la cuarentena voluntaria en los alojamientos "que tenemos asignados, evitando con ello poner en reisgo a aquellos sanitarios que en sus domicilios de origen conviven con personas de riesgo”.

Cansados de ser “de usar y tirar”

Fran, Técnico auxiliar de enfermería, es de Toledo y destaca a LA RAZÓN que se desplazó a Madrid para “poder ayudar con el Covid” y que es “muy gratificante poder ayudar a las personas”. Sin embargo, subraya que vinieron con unas expectativas diferentes a las prometidas ya que “no están cumpliendo tanto en tiempo de trabajo como hacernos los test”. Indica que los sanitarios que llegaron de toda España están confinados en residencias y hoteles y “se supone que teníamos que estar aquí hasta que termine la cuarentena, nos hagan los test, pero eso no se está cumpliendo” y asegura que no están hasta que termine el contrato si no por obra y servicio, y por ello “cuando esto termine nos dan la patada”. Por ello, les preocupa que “hay gente que se está yendo a sus casas sin hacerse el test, con riesgo de contagiar a sus familias y a todo el mundo por el hecho se subirse a un taxi o a un metro”. Por ello, piden ya que se han desplazado que “respeten el tiempo que pone su contrato y nos dejen quedarnos confinados aquí, una vez que nos hayan hecho el test para que no haya ningún riesgo de extender el virus”, indica. “Es una injusticia que nos hagan esto, no somos de usar y tirar” y reclama “por favor que les ayuden”.

Rosa, ha venido de un pueblo de Córdoba, dejando a su familia y a su hija para ponerse al frente en la lucha contra el coronavirus tras la llamada de emergencia de Madrid. Asegura que los sanitarios están un poco cansados de que les tengan “de usar y tirar” y pide que se les respete el contrato y los compañeros “se están yendo sin hacerse la prueba del test”. “No es justo que una persona por el hecho de que se le acabe el contrato, si además es positiva en coronavirus tenga que irse, porque esas personas van a subir en metro y van a ver a sus familias con el riesgo que eso conlleva”, destaca.