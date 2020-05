La reapertura de los parques en Madrid, ¿para cuándo?

"Mientras no hayamos vencido a la pandemia, mientras no tengamos una seguridad razonable de que el virus ha sido derrotado, tenemos que evitar adoptar medidas que puedan generar concentraciones de personas en la ciudad de Madrid”. Así se pronunciaba hace unos días el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida con respecto a la reapertura de los parques y se apuntaba al menos hasta el 9 de mayo como la fecha en la que podrían reabrirse. No obstante, hoy la vicealcaldesa, Begoña Villacís se ha mostrado dispuesta a “abrir la mano”.

Así, y según sostiene, se está replanteando “ampliar el espacio gracias a los parques y jardines” de la capital para evitar concentraciones con motivo de la afluencia de ciudadanos que salen durante las horas en las que se puede hacer deporte y pasear por las calles de Madrid, algo que pudo comprobarse en el día de ayer en varios puntos de la ciudad, como en Madrid Río y que han vuelto a repetirse. Las estrechas aceras en numerosos barrios también complican los paseos.

📽 @begonavillacis "Inicialmente no abrimos los parques por prudencia, pero lo estamos reconsiderando como una posibilidad para ampliar el espacio y evitar concentraciones, siempre apelando a la responsabilidad" #ActualidadCs pic.twitter.com/jd73zoX1af — Ciudadanos Madrid Ciudad (@CsMadridCiudad) May 3, 2020

No obstante, Villacís asegura que “lógicamente se hará con mucho cuidado y apelando a la responsabilidad. Así, ha señalado que la decisión del Consistorio de no abrir los parques hasta el próximo 9 de mayo “no es una decisión cerrada” porque “van evolucionando”.

Desde la oposición insisten en la necesidad de que abran ya y abogan por reducir el espacio para los coches a favor de peatones y ciclistas al volver a ver este domingo “escenas sinsentido” en la ciudad de Madrid. La portavoz de Mas Madrid, Rita Maestre ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que ha criticado que los “parques y bulevares” de la capital estén cerrados frente a “miles de peatones que se agolpan en las aceras” e incluso que bajan a las calzadas para los coches de “una forma peligrosa”. “Todas las ciudades españolas y europeas han reordenado su espacio público para adaptarse a estas circunstancias especiales. Necesitamos que el Gobierno de Almeida hago lo mismo", afirma.