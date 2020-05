Madrid estudia peatonalizar calles pero no abrir los parques de momento

El Ayuntamiento de Madrid está estudiando la peatonalización de “determinadas áreas” de cara al próximo fin de semana, aunque todavía considera prematura la reapertura de parques, según ha explicado este lunes el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien cree que quizá “no era el momento” de permitir paseos y hacer deporte en pleno puente.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Efe, el alcalde ha dicho en relación a la apertura de parques que hay “que ser prudentes, estamos dando pequeños pasos, hemos hecho mucha parte del camino pero lo que no podemos hacer es desandar parte de ese camino”.

"Nosotros en este momento consideramos que todavía, mientras no haya variado el estado de alarma declarado por el Gobierno, y veremos la prórroga si se produce finalmente, conviene no precipitarse, no adelantarse a los acontecimientos, y pedirle a la gente que sea responsable y que cumplan estrictamente las condiciones en las que se puede salir a la calle", ha explicado.

Por ello, “en este momento no vemos todavía la apertura de los parques” porque “posiblemente se estarían produciendo aglomeraciones importantes” y “sería muy difícil para la Policía Municipal controlar todo ese trasiego de personas y que se cumplen con las condiciones establecidas para las salidas”, ha apostillado.

En cuanto a si el Consistorio contempla peatonalizar zonas y calles, el regidor ha respondido que “la respuesta es sí”. “Estamos barajando los distintos escenarios que se pueden producir en relación con el próximo fin de semana. Dentro de esos escenarios se está estudiando en estos momentos la posible peatonalización de determinadas áreas con el objeto de que no se produzcan mayores aglomeraciones que las que ya se han producido y poder respetar las distancias de seguridad”, ha explicado Martínez-Almeida.

Ha añadido sobre “las escenas que a lo mejor se han visto este fin de semana” que “desde luego quizá no fue el momento adecuado permitir esas salidas” dentro de “un puente con tres días festivos que lógicamente son más proclives a que se puedan producir aglomeraciones”.

"Eso ya ha pasado y nosotros lo que tenemos que acometer es los escenarios para el próximo fin de semana y en función de eso tomaremos decisiones en relación con el espacio público", ha recalcado el primer edil de la capital.

Sobre la treintena de botellones intervenidos en la madrugada del sábado al domingo, el alcalde ha pedido “no menoscabar la imagen de la juventud madrileña por estos comportamientos desafortunados”. “Los jóvenes han sabido comportarse de una manera ejemplar siendo quizá uno de los colectivos más propensos a tratar en un momento dado de poder salirse de los estrechos márgenes del estado de alarma”, ha dicho, y, sobre las “situaciones de desfase” registradas el fin de semana, ha trasladado que “deben tener claro que la Policía Municipal va a seguir velando de forma escrupulosa porque se cumpla la normativa vigente”.

Martínez-Almeida ha vuelto a cifrar en 350 millones de euros la previsión de disminución de ingresos por parte del Ayuntamiento, y en 100 millones el aumento del gasto “por todas las situaciones” que está generando la crisis del coronavirus. Por ello, ha reiterado la petición de que el Gobierno central deje utilizar al Consistorio su superávit para hacer frente a la crisis económica y social, y ha señalado que le empieza a parecer “incomprensible el silencio del Gobierno a esta petición”.