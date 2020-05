Récord de multas por incumplir el estado de alarma: 1.987 sanciones y tres detenidos

Desde que entró en vigor el estado de alarma, los agentes de la Policía Municipal de Madrid han velado por el cumplimiento de las restricciones a la movilidad de los ciudadanos, que en su mayoría han tenido un comportamiento ejemplar, tal y como señalan las autoridades. Sin embargo, desde que el país inició la fase de desescalada, las multas por conductas incívicas han aumentado. De hecho, ayer se batió el récord de propuestas de sanciones, casi 2.000, y además los agentes detuvieron a tres personas e interceptaron 12 vehículos. En concreto, las 1.987 multas se repartieron en su mayoría entre los distritos de Puente de Vallecas, Centro y Usera.

El Cuerpo ha planificado cuatro líneas de trabajo para estos días, según recoge Ep. La principal incumbe a los 400 policías municipales y los 80 agentes de Movilidad que controlarán el buen uso del espacio urbano y que se respeten los horarios y las distancias de seguridad en las calles peatonalizadas. Estas vías pueden ser utilizadas conjuntamente por peatones, ciclistas o para moverse con patinete.

Además, tendrán bastante trabajo de vigilancia en los parques, tanto en los que se abren como en los que no. De momento, solo está permitida la apertura de las zonas verdes pequeñas de distrito, y queda exentos los grandes pulmones verdes como la Casa de Campo, Madrid Río y la Quinta de los Molinos. En tercer lugar, seguirán realizando controles de tráfico para evitar desplazamientos a otros domicilios y conductas ilícitas. Hasta que la región no entre en la fase 1 de desescalada no estará permitido que los madrileños se desplacen a sus segundas residencias.

Por último, por las noches los agentes patrullarán en los diferentes distritos el posible consumo de alcohol en vía pública, tras detectar y desalojar 70 pequeños botellones el pasado fin de semana.