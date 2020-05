Ayuso, sobre que Madrid se quede en fase 0: “No hay explicación"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado en su cuenta de Twitter a la decisión del Ministerio de Sanidad de no permitir a la región acceder a la fase 1 de desescalada. “El Gobierno no deja a Madrid pasar de fase y seguirá paralizada. No hay explicación técnica”, ha dicho la regidora.

“No somos la región que más porcentaje de contagio tiene. Estamos preparados. Se arruinan nuestros comercios y cada semana perdemos en torno a 18.000 empleos. Madrid ha cumplido”, ha añadido Ayuso en la red social. Estas palabras van en sintonía con el discurso duro de los dirigentes madrileños contra las decisiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su equipo.

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha denunciado que la decisión de Moncloa “no ha sido técnica, sino política”. “No han presentado ni un solo argumento que justifique que no podamos pasar de fase. Cumplíamos y se han opuesto. Están condenando a miles de madrileños a la ruina y destruyendo el motor económico de España”, ha sentenciado.

En rueda de Prensa, el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han avanzado que el avance de la pandemia en Madrid es bueno y por ello esperan que la región acceda a la primera fase de la desescalada el próximo lunes, 25 de mayo, dos semanas después que la gran mayoría del territorio nacional.

Sin embargo, pese a ello, Moncloa ha accedido a permitir medidas adicionales de alivio del confinamiento tanto en Madrid como en Barcelona: la apertura del comercio minorista sin cita previa, la reactivación de los servicios sociales o la apertura de los museos son algunas de ellas.