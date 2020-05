Madrid prevé que sólo vuelvan a clase los alumnos de la EVAU y, en julio, los de 0 a 3 años

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid contempla la posibilidad de que sólo vuelvan a las aulas de manera presencial y voluntaria en la fase dos de la desescalada los alumnos de 2º de Bachillerato para reforzar los conocimientos adquiridos y prepararse para los exámenes de la EVAU. Y es no se prevé que Madrid entre en la fase dos antes del 8 de junio, mientras que las reuniones de evaluación del claustro de profesores se tiene que hacer, como muy tarde, el 16 de junio. Se descarta así el retorno presencial de los estudiantes de 4º de la ESO y del último año de los ciclos de FP, que también estaba previsto que volvieran a clase en el remate final de curso.

Los que también se prevé que puedan reanudar las clases son los alumnos de Educación Infantil, en la franja de cero a tres años, en el mes de julio, aunque sólo si para entonces Madrid está en la fase tres de la desescalada. La opción, no obstante, no termina de convencer a la patronal de la escuela privada y concertada. “Está por ver qué condiciones se exigirían si esto es así, pero, si es necesario mantener la distancia de dos metros, veo inviable que pueda cumplirse, es preferible que no vuelvan”, explica el secretario regional de Escuelas Católicas, José Antonio Poveda.

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, también ha planteado tres posibles escenarios en la vuelta al cole de septiembre: uno en el que sólo sea necesario utilizar medidas de tipo higiénico (mascarillas e hidrogeles); un segundo en el que sea preciso respetar la distancia de dos metros, con lo que se plantearía la necesidad de desdoblar las clases o hacer turnos de asistencia presencial; y un último en el que fuera necesario un nuevo confinamiento y la enseñanza se hiciera a distancia.

El consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, ha mantenido esta mañana diferentes encuentros vía telemática con los principales representantes de la comunidad educativa madrileña para analizar la posible vuelta de los alumnos a las aulas antes de que finalice este curso 2019/20. Primero se reunió con las patronales de la enseñanza privada y concertada, un encuentro al que también asistió el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Después mantuvo un encuentro con las asociaciones de directores de los centros educativos madrileños y, finalmente, con los agentes sociales, en el que participaron los principales sindicatos de la Educación madrileña. La sesión ha acabado con una reunión con las asociaciones de familia.