Sanidad no autoriza la vuelta a clase a los alumnos de EVAU de la Comunidad de Madrid

El ministro de Sanidad no autoriza a que el próximo lunes, 1 de junio, los alumnos de la Comunidad de Madrid de segundo de Bachillerato, que este año tiene que presentarse a la EVAU, la antigua Selectividad, y tampoco para el refuerzo de los alumnos con más dificultades, como le había solicitado el Gobierno regional entre las medidas de flexibilización de la fase 1 en la que está la región.

La Comunidad estaba a la espera de que el Gobierno central respondiese a su petición, en la que planteaba que el regreso fuese voluntario ante la prueba que tendrán que afrontar los alumnos el próximo mes de julio. Con esta negativa, no habrá retorno a las aulas hasta septiembre. Sólo volverán de manera excepcional el 8 de junio, si Madrid entre en fase dos, los alumnos de Primaria que hayan tenido dificultades para el seguimiento a distancia de las clases a distancia, que en Madrid es un porcentaje mínimo en relación con la media nacional, que el Ministerio de Educación calcula que es del 12%, según informa LA RAZÓN

La excusa del @sanidadgob para perjudicar otra vez a @ComunidadMadrid es falsa: en la fase 0 han permitido actividades educativas de la fase I tal y como planteó Cataluña. Cuando interesa, si se puede, pero cuando lo solicita nuestra región todo vale para denegarlo. — Enrique Ossorio (@eossoriocrespo) May 28, 2020

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha criticado en su cuenta de una red social que los alumnos de la Comunidad “tendrán menos oportunidades el próximo mes de julio” a diferencia de los alumnos de otras partes de España, tras anunciar la negativa el ministro Illa.

Además ha puesto de manifiesto que las razones para denegar esta petición “son falsas” ya que, ha recordado, que desde el Gobierno “en la fase 0 han permitido actividades educativas de la fase I tal y como planteó Cataluña. Cuando interesa, si se puede, pero cuando lo solicita nuestra región todo vale para denegarlo”

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha justificado la negativa afirmando que su departamento no ha podido atender a la petición puesto que el regreso de alumnos a las aulas “no está permitido por el decreto del estado de alarma, que solo permite realizar actividades académicas en fase 2”. “Es una decisión que no está en la mano del Gobierno, viene limitada por el decreto de alarma” ha dicho Illa en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, según informa Efe.