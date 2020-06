Vox votará en contra de la reprobación de Escudero y tumba el plan de la izquierda

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid votará en contra de la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ya que consideran que primero se tienen que dirimir responsabilidades en la comisión de investigación de residencias y, de esta forma, no saldrá adelante la propuesta de los grupos de izquierda para su cese o dimisión.

La Asamblea de Madrid llevará a votación al Pleno de este jueves una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que se pretende reprobar al consejero por su gestión durante la crisis del coronavirus y la polémica con los protocolos en residencias para derivar a ancianos a hospitales, informa Ep.

«Lo que yo me pregunto es por qué no quieren traer a Pablo Iglesias en la comisión de investigación por su negligente gestión. Votaremos en contra porque no vamos a aprobar algo para que la izquierda tape la negligente gestión del señor Iglesias. No se puede reprobar a nadie sin haber sido investigado previamente», trasladó ayer la portavoz de Vox, Rocío Monasterio. En dicha comisión pretenden que acudan Escudero, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, pero, ante todo, Monasterio reiteró que confían en la presunción de inocencia «no como la izquierda que llevan al banquillo a sus adversarios políticos sin defenderse».