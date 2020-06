Adelanto electoral, de entrada, no

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, barajó seriamente la posibilidad de convocar elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, según ella misma confesaba la pasada semana. Vio cómo el PSOE andaba pergeñando una moción de censura para arrebatarle el sillón presidencial, y quiso poner la venda antes que la herida, quizá influida por aquella moción de censura contra Rajoy, que éste podía haber evitado anticipando los comicios generales, y que terminó echándole de la Moncloa para instalarse, no en su colchón, pero sí en su despacho, Pedro Sánchez.

Cuando Vox se puso borde y Ciudadanos hizo maniobras de aproximación al PSOE en el Congreso de los Diputados, Ayuso escuchó el rumor de una moción de censura y no vio otra salida a la situación que convocar elecciones anticipadas porque cuando los socios de conveniencia que apoyaron su investidura estaban dejándola a los pies de los caballos, lo mejor era tirar por la calle del medio y que cada uno cargara con los efectos colaterales de esa desafección.

Pero el PP tiene sus estrategas, quizá tan anónimos como los miembros de la comisión de expertos o comité científico asesor en el asunto de la Covid- 19, y fueron los expertos del partido quienes aconsejaron que no era el mejor momento para pensar en un adelanto electoral, toda vez que la crisis de la pandemia sigue activa en los intereses políticos de cada partido, y a los populares les resultaría complicado «vender» una gestión en tiempos de turbaciones.

Pero es que esa convocatoria electoral no le conviene a nadie en estos momentos, por las circunstancias especiales por las que atraviesa la política en nuestro país. En caso de que Ayuso hubiera tirado hacia adelante en su idea, PSOE y Podemos se habrían apresurado a presentar una moción de censura para, de esta manera, asegurarse el gobierno de la Comunidad sin el riesgo de tener que pasar por las urnas. Por lo que respecta a Ciudadanos, tampoco le interesa enfrentarse a las urnas en un momento en el que los sondeos no le ponen cara.

En cuanto a Vox, quizá fuera al único partido al que le daría lo mismo el anticipo electoral, pero más vale no tentar a la suerte y dejar que su posición se consolide en esta Legislatura, donde no apoya incondicionalmente al gobierno de Ayuso, pero impide que gobierne la izquierda. Así las cosas, el adelanto electoral no es la mejor salida para ninguno de los partidos involucrados, aunque el PP tiene la experiencia de que, si lo hubiera convocado en su día, habría evitado la moción de censura contra Rajoy.