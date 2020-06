Díaz Ayuso prepara un plan de incentivos para atraer a nuevos médicos a Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado el plan que prepara su Ejecutivo para poner en marcha un plan para “retener” médicos en Madrid con nuevos incentivos para conseguir “un refuerzo” ante la crisis del coronavirus: “Vamos a presentar en pocos días un plan para ver de qué manera podemos retener a muchos médicos porque ahora mismo son necesarios en toda España pero las condiciones de vida en Madrid son mucho más costosas, lo que nos dificulta en algunos casos tener nuevos médicos”, ha declarado Ayuso. “Para ellos vamos a tener nuevos incentivos para facilitarles su vida en la región y tenerlos con nosotros y conseguir un refuerzo ante la covid-19. “Además, las 10.000 personas contratadas para hacer frente a la epidemia estarán con nosotros hasta navidades”, ha querido recordar Ayuso.

Estudio sobre secuelas de covid en pacientes

Por otras parte, en cuanto a los pacientes que han superado el coronavirus, Ayuso ha detallado que “son muchas las personas que tienen secuelas y, para eso, estamos ultimando un plan para estudiar al paciente excovid para conocer qué tipo de secuelas puede dejar en el futuro porque nos dicen que según la enfermedad previa que pudiera tener el paciente sí que le pueden provocar otras muchas. Es muy importante cuidar de la salud de los ciudadanos que también han tenido el virus”.

Control de posibles rebrotes

En lo referente al trabajo que se está haciendo desde el Gobierno regional ante la nueva normalidad y el control de posibles brotes, la presidenta ha detallado que “estamos reforzando las PRC con nuevos programas. Íbamos a superar las 20.000 pruebas diarias pero podemos llegar a las 30.000 si es necesario, que ya se están realizando en hospitales y Atención Primaria.” “Estamos viendo con el Gobierno de España de qué manera se puede confinar alguna localidad o distritos pero vamos a intentar que esto no sea necesario con planes muy estrictos de cuarentena para personas contagiadas y sus familias”, ha afirmado la presidenta.”Esto junto con planes específicos para los vulnerables, a ver si podemos no volver atrás porque sería catastrófico y no nos lo podemos permitir”, ha detallado Ayuso, quién ha añadido que “también seguimos con campañas de concienciación porque la gente se está relajando mucho y no en los locales públicos sino en las viviendas. Allí donde la administración no puede estar, se está dando una relajación y los jóvenes también se contagian”.