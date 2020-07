Error en el examen de Historia de la EVAU de Madrid

El Tribunal Único formado por las seis universidades públicas de Madrid ha admitido el error que contenía el examen de Historia de España del día 7 de julio para los alumnos de Humanidades en el que, en una de las preguntas, se pedía a los alumnos que hicieran un comentario de texto. Así, se solicitaba a los estudiantes que analizaran unos años del reinado de Isabel II que, en realidad, por las fechas, correspondían a la regencia de María Cristina.

Al darse cuenta del fallo en el mismo exámen, y siguiendo el protocolo en estos casos, se procedió a consultar a la Presidencia de la Comisión de Materia de Historia de España y se acordó con la Presidencia de la Comisión Organizadora de la EvAU trasladar, a todas las sedes de examen de la Comunidad de Madrid, la rectificación de fechas y el enunciado de la pregunta B3, según ha informado la Universidad Complutense.

En cualquier caso ya se han dado instrucciones para que en caso de que un estudiante hubiera respondido al enunciado inicial, se dé por válida la repuesta. “En particular, se ha instado a los correctores a hacer una valoración cualitativa y global del conocimiento del tema en virtud de la coherencia y la calidad del texto desarrollado en el examen, aunque éste pudiera no responder en su totalidad a la cuestión. Así mismo, se ha indicado a los vocales correctores que deberán valorar la posibilidad de que, por falta de tiempo, el examen no se hubiera podido completar en su totalidad”, ha asegurado a través de un comunicado.

La universidad Complutense considera que las medidas adoptadas “han evitado que los estudiantes resulten perjudicados y a ello se añade la circunstancia de que este año la estructura del examen ofrece una mayor posibilidad de elección”. No obstante, los alumnos tienen tres días hábiles para solicitar la revisión del examen.