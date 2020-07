Almeida pide al Gobierno central que no trate a los ayuntamientos como “niños pequeños”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Álmeida ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no “trate como a niños pequeños” a las entidades municipales. “No merecemos ser tratados por el Gobierno como menores de edad”, a la vez que ha afirmado que “los ayuntamientos somos la Administración más cercana” al ciudadano “la que mejor conoce los problemas que en estos momentos hay a pie de calle” y ha afirmado que Pedro Sánchez no ha “pisado Madrid en los últimos cuatro meses”. Almeida ha hecho estas declaraciones durante su intervención el XV Congreso del PP de Alicante, palabras que ha publicado mas tarde mediante un mensaje en la cuenta de una red social.

El alcalde ha hecho así referencia al superávit de los ayuntamientos, que reclaman poder usar en lo que los municipios consideren. “No puede ser que nos quieran quitar el dinero de los ayuntamientos, no puede ser que nos digan que ahora nos van a dar una parte y que nos van a retener el resto porque nos lo van a devolver en diez años, y además no sólo eso, sino que nos digan en qué tiene que ser invertido”. El acuerdo propuesto por el Gobierno para que los ayuntamientos palíen las necesidades surgidas por la pandemia es que los consistorios destinen hasta 5.000 millones de sus ahorros a ese cometido, pero con una serie de condiciones que implican el préstamo al Estado de otra parte de los ahorros de los municipios. Este dinero prestado al Estado se les devolvería a los ayuntamientos en forma de ingresos no financieros y en un plazo de dos a diez años, según esa propuesta.

Los ayuntamientos somos la Administración más cercana. Y es responsabilidad nuestra solucionar el impacto social de la crisis, para lo que necesitamos poder usar nuestros recursos. No merecemos ser tratados por el Gobierno como menores de edad. pic.twitter.com/s6cXQqQn7l — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 18, 2020

A este respecto Almeida ha defendido que los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos. “no tiene que ser Pedro Sánchez el que decida cuales son los problemas de los madrileños, porque entre otras cosas no ha pisado Madrid en los últimos cuatro meses”. En este sentido, Almeida quiso poner el foco en el turismo, un “sector castigado” tras la crisis del coronavirus. “Pues bien, en ese conjunto de medidas donde dicen que podemos invertir el dinero que nos van a dar graciosamente por ejemplo no está el turismo”, censuró, y preguntó “si de verdad no es una prioridad”, según recoge Servimedia. El alcalde de Madrid, tras enfatizar que los ayuntamientos “no somos menores de edad ni tenemos que ser tutelados” ha defendido la labor realizada durante la pandemia. “Hemos trabajado muy duro todos estos meses precisamente para salir lo antes posible de la crisis económica y social, pero para eso necesitamos un Gobierno de la nación que entienda que no está para tutelarnos, sino para ayudarnos”. “Estamos dispuestos a ayudar, a arrimar el hombro, a que el dinero de los ayuntamientos acabe donde más se necesite, pero no estamos dispuestos a que se nos quite la capacidad de decisión y que se nos quite la autonomía local”, se reafirmó.