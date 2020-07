Madrid decidirá tras reunirse con Sanidad por los controles en Barajas el uso obligatorio de la mascarilla

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado hoy en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, que la extensión del uso obligatorio de la mascarilla también en los espacios abiertos dependerá de la reunión que el consejero de Sanidad mantendrá mañana con el Ministerio de Sanidad, y en concreto, de los resultados de dicha reunión en lo referente a los controles sanitarios en el aeropuerto de Barajas, que ha calificado como “coladero de la covid-19″. “Todos los escenarios están abiertos, no descartamos ninguna medida, tampoco la extensión de la obligatoriedad del uso de las mascarillas”, ha respondido Aguado, al ser preguntado por las palabras de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís en las que pedía que por prudencia sea obligatorio su uso también en espacios abiertos.

Aguado ha detallado la postura de la Comunidad de Madrid, afirmando que “ese triple control sanitario que defiende el Ministerio no es válido, no está funcionando. Han entrado más de 70 personas con contagio por el aeropuerto de Barajas en las últimas semanas y solamente en dos ocasiones, en dos casos se ha notificado expresamente a la Comunidad de Madrid por parte de Sanidad Exterior, el resto de casos, los hemos detectado de forma aleatoria y porque han ido a las urgencias de los hospitales y a los centros de salud estas propias personas”.

Por eso “en función de lo que suceda mañana entre otras cosas en esa reunión con el Ministerio de Sanidad, veremos si tenemos que tomar más decisiones y en concreto, en función de cómo evolucione la reunión de mañana a cerca de Barajas valoraremos si tenemos que exigir el uso obligatorio extendido de las mascarillas en la Comunidad de Madrid”, ha dicho Aguado.

“Si el Ministerio de Sanidad asume su responsabilidad y establece controles eficaces y empieza a exigir a los países en origen pruebas PCR y se toman en serio la epidemia desde el punto de vista aeroportuario, pues entonces podremos continuar con las medidas adoptadas hasta ahora. Si el Gobierno de España no actúa y sigue siendo irresponsable frente a la responsabilidad de los madrileños, no nos dejará más remedio que tenes que seguir tomando medidas entre otras la ampliación del uso de las mascarillas”, ha afirmado Aguado.

El vicepresidente ha justificado esta posible nueva obligatoriedad en que “hay determinadas circunstancias que no controlamos y sobre las que no tenemos competencias. La primera de ella y como es evidente es que no depende del Gobierno de la Comunidad de Madrid ni de los madrileños, que en otras comunidades autónomas estén aumentando de forma preocupante los brotes y tampoco corresponde ni es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid que el aeropuerto de Barajas siga siendo un coladero para la covid-19 y por lo tanto, en base fundamentalmente a estas dos realidades estamos y seguimos preocupados, porque hasta que no haya una vacuna no podemos bajar la guardia”.