Controles aleatorios para hacer cumplir las restricciones en Madrid

Las normas están para cumplirse. Lo lamentable es que algunos dejan de lado la más mínima concepción de la solidaridad y de la responsabilidad social y se las saltan. Para ellos, para todos ellos, habrá controles aleatorios y disuasorios por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que vigilarán que se cumplen las restricciones que afectarán desde el lunes a 37 zonas de la Comunidad de Madrid. No es una cuestión discutible. Es lo que marca el sentido común y las autoridades. Así lo ha detallado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Este domingo habrá una reunión de coordinación en el ámbito del Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) en la que se decidirán exactamente cuáles son las condiciones de actuación. En primer lugar, se establecerá cuál es el perímetro de las zonas básicas de salud, que están asociadas a los centros de Atención Primaria, y, posteriormente, se establecerán controles. En ellos se tendrá que presentar una acreditación de que se va a realizar un desplazamiento permitido. El titular de Sanidad ha reconocido que llevar a cabo un control absoluto de la movilidad es algo que no fue posible “ni en el confinamiento del mes de marzo” por lo que se establecerán controles aleatorios y también otros con carácter disuasorio. Se llevarán a cabo por Policía Nacional, Guardia Civil, y Policía Local. “Es fundamental que la población tenga esa sensación de concienciación”, subrayó. Escudero ha trasladado que cuando se tiene que tomar la decisión de restringir la movilidad nunca es “bien acogida” pero ha recordado que ante una crisis sanitaria “es necesario”. Al hilo de estas medidas, necesarias, el consejero ha alertado de que en los últimos tres días se han detectado 1.500 personas que no están cumpliendo las cuarentenas impuestas por el coronavirus. Ahora mismo se envía un requerimiento desde Salud Pública pero ha hecho hincapié en que necesitan la ayuda de los Cuerpos para que “verdaderamente cumplan”. Es por el bien de todos. Aunque algunos no lo quieran entender.