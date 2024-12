El PP ratificará los Presupuestos de Ayuso con Madrid convertida en refugio de la inversión

Madrid cerrará 2024 con un crecimiento económico medio del 2,9 por ciento, según las previsiones del Gobierno regional que superan las expectativas para el conjunto de España. Esta semana, la Asamblea aprobará el proyecto de Ley de Presupuestos para 2025 en el que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha adoptado nuevas medidas para reducir los impuestos. Entre éstas, una deducción de hasta el 20 por ciento en el IRPF para nuevos residentes que inviertan en la Comunidad. La mayoría del PP en la Cámara rubricará las segundas cuentas consecutivas de la legislatura que crecen un 4 por ciento con respecto a las del año anterior.

La región se ha convertido en guarida de inversores, emprendedores y nuevos residentes. La desregulación, la seguridad jurídica y unos impuestos bajos la han posicionado como motor de España. Pese a lo que Óscar López, definió como «la peor política» antes de ser reciclado por Pedro Sánchez para «desbancar» a Ayuso, Madrid ya aporta el 19,4 % del PIB nacional. Es, también, líder en creación de empresas (más de 16.300 nuevas en 2024) y atracción de inversión extranjera (4.150 millones de euros en el primer trimestre) y cuenta con más de 3,6 millones de afiliados a la Seguridad Social.

La Conferencia de Presidentes celebrada ayer en Santander ha evidenciado de nuevo las diferencias entre el modelo de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso. En Madrid, la reducción de la fiscalidad ha aumentado la recaudación en 900 millones de euros por IRPF en 2024. La deflactación y la bajada en todos los tramos del impuesto ha supuesto un ahorro de 500 millones anuales para los contribuyentes y ha ayudado a atraer nuevas inversiones, fortalecer el empleo y generar mayor actividad económica en la región.

Los Presupuestos que se aprobarán previsiblemente esta semana defienden la continuidad de una gestión que ha llevado a la región a ser la quinta de Europa y la primera de España, según ha defendido la consejera de Economía. Para Rocío Albert, el de Ayuso, a diferencia del Ejecutivo central, es «un Gobierno estable que presentó en Cámara un Presupuesto para 2024, que fue aprobado» y que ha presentado el de 2025 «en tiempo y forma», en clara referencia a la precariedad de Moncloa para la aprobación de las cuentas.

La izquierda ha resucitado el «dumping fiscal» para denostar las políticas del PP en la región, que está a la cabeza de la inversión extranjera. El discurso no ha calado en Madrid. La región se ha convertido en la barrera de Sánchez. Así lo ha defendido la presidenta esta semana, que ha evidenciado de nuevo el antagonismo entre ambas políticas.

La Comunidad ha anunciado la entrega inmediata de 488 viviendas de alquiler a precio asequible en San Sebastián de los Reyes. Frente a los anuncios de miles de pisos por parte de Pedro Sánchez durante la pasada campaña electoral, y la reciente noticia de la creación de una empresa nacional de vivienda, Madrid colabora con la iniciativa privada para ofertar inmuebles con renta reducida.

El Plan Vive regional ha puesto este año a disposición de los ciudadanos 1.714 nuevos pisos repartidos entre las localidades de Alcorcón, Getafe, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Tres Cantos y, ahora, San Sebastián de los Reyes. El Gobierno de Ayuso tiene previsto levantar esta la legislatura 10.500 viviendas, 2.000 exclusivamente para jóvenes.

A su vez, el Ayuntamiento de Madrid ha aumentado la oferta de inmuebles en alquiler asequible consolidándose como la principal promotora de vivienda pública en España, según los datos del Consistorio. La apuesta del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por la vivienda se traduce en la entrega de promociones y la puesta en marcha de varios planes para facilitar el acceso, sobre todo a los jóvenes. Entre ellos, el Plan Reviva para recuperar pisos vacíos destinados a alquileres baratos o el Plan Rehabilita que subvenciona entre el 40 y el 90 por ciento de las obras en edificios residenciales para mejorar la accesibilidad, la conservación y la eficiencia energética.

La transversalidad de las políticas de eficiencia ha permitido al Ayuntamiento frenar las multas a los vehículos empadronados sin etiqueta. Estaba previsto que desde el 1 de enero de 2025 entrasen en vigor todas las restricciones de circulación de Madrid Zona de Bajas emisiones, pero la óptima calidad del aire ha empujado a los responsables municipales a anunciar esta semana la prolongación del periodo de avisos y no multar hasta 2026.

La semana en la que desde Sol revelan que compensarán la ingeniería social del «convenio trampa» de Moncloa con los profesores universitarios, la izquierda resucita el discurso del mal funcionamiento de los servicios públicos. La presidenta ha presentado el modelo de excavación que agilizará la ampliación de la Línea 11 de Metro y Más Madrid y PSOE critican sus políticas en «favor de los ricos».

El proyecto final, con dos nuevas estaciones, contempla 33 kilómetros más que enlazarán Cuatro Vientos con Valdebebas, conectando puntos estratégicos como la T4, una apuesta por el transporte público, seña de identidad del PP en la región.

Ataques a dos bandas

Con Juan Lobato ya en segunda fila, ha sido el ex jefe de Gabinete de Sánchez quien ha pretendido denostar a la popular desde el ministerio de Transformación Digital. Mónica García, desde el suyo de Sanidad, le marcó el camino: «No invada el carril de Más Madrid, como hacía Lobato». La ministra le advirtió que «es la forma de poder echar a Ayuso». Ambos ocupan sillones en el Consejo de Ministros mientras en Madrid, sus colaboradores se esfuerzan por «arañar» a la presidenta. La dirigente recibe así los ataques de la izquierda desde dos bandos: Moncloa y la Asamblea, donde el PSOE se encuentra en un impasse. El ex líder madrileño ocupa escaño pese a que ya no dirige el partido, López ocupa la cartera de Transformación digital a la espera de que culmine el liderazgo en el Congreso regional y la líder de Más Madrid ocupa el Ministerio de Sanidad mientras su formación no termina de remontar por la crisis del caso Errejón.

La diputada Loreto Arenillas, ex jefa de Gabinete del fundador del partido, no deja su acta de diputada y seguirá en la dirección del partido, aunque sin poderes. El Comité de Garantías de la formación ha estimado parte del recurso que presentó tras su expulsión en octubre y anula la decisión de apartarla de todos sus cargos internos. La diputada, acusada de conocer hechos relacionados con las denuncias a Errejón, sigue en la Mesa Regional, ya que la dirección no tenía potestad para cesarla de este cargo.

Algunos en el PP se refieren a la bancada de enfrente de la Asamblea como «Los Otros».