Almeida: “Sánchez no viene a echar una manita. Debe cumplir sus obligaciones con Madrid”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirma que espera resultados de la reunión entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque éste no “viene a echar una manita”, sino que debe cumplir sus “competencias legales en el marco de una pandemia”.

“Si él es consciente que viene no a ayudar ni a echar una manita si no a cumplir obligaciones, lo que espero es un resultado”, ha afirmado Martínez-Almeida, además de recordar que Ayuso ha enviado a Sánchez hasta seis cartas. El también portavoz nacional del PP reclama que el encuentro no se quede “en una foto” sino que sirva para concretar ayudas.

Su contacto con Ayuso es “diario”, ha agregado, y Madrid le ha ofrecido todos sus recursos, como los médicos de Madrid Salud.

Preguntado por las manifestaciones en contra de las restricciones de movimiento en algunas zonas, Almeida ha reclamado que se dé “un solo criterio científico que evidencie que hay clasismo” en la decisión de confinar 37 zonas básicas de salud y ha defendido el derecho de la gente a protestar: “Lo dije en Núñez de Balboa y lo digo ahora”. En cambio, ha cargado contra Podemos, Más Madrid y en concreto contra la “hipocresía” de Juan Carlos Monedero por “politizar el coronavirus” -protesta por las medidas de control y luego se va a comer a un restaurante de lujo- para acabar cargando, como siempre, contra del Gobierno de Ayuso. Una constante en la izquierda.