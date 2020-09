Ayuso confirma que ampliará las restricciones a otras zonas de Madrid

“Hay que anticiparse a lo que pueda venir”. Así se expresó Isabel Díaz Ayuso en el programa de Carlos Alsina, “Mas de Uno”, ante la urgencia en responder a la pandemia que se ha extendido por la Comunidad de Madrid. En este sentido, ha confirmado que valora ampliar las zonas de control y restricciones en diferentes barrios y localidades de Madrid. La presidenta madrileña se reafirmó en que Madrid es “una España dentro de España”. Motor económico y centro radial de comunicaciones por carretera o tren de todo el país. Y con un aeropuerto, Barajas, en el que se hace necesario incrementar los controles. Entre ellos, llegar a acuerdos con otros países de la UE -y aquí es clave la gestión del Gobierno de la Nación- para que se realicen PCR en origen antes de venir a nuestra comunidad. “No somos más que nadie”, afirmó Ayuso, pero sí aseguró que “es evidente que un murciano pasa antes por Madrid que por Salamanca o un asturiano antes que por Alicante”. Llamó a la colaboración con el Gobierno del Estado, algo de lo que se felicitó a la vista del encuentro de ayer, y a desarrollar con urgencia una Ley de pandemias que permita la intervención de, por ejemplo, la Guardia Civil en el control de los pueblos de la Comunidad o de la Policía Nacional en la ciudad de Madrid. Una ley que nos permitirá trabajar sobre el absentismo escolar, los juzgados de Covid o las bajas de empleados de manera más ágil. No estamos, asegura, en la declaración de un estado de alarma, pero sí cerrar la puerta al virus, a los brotes, y desarrollar medidas de fuerza. “Tenemos que estar en trabajar, estudiar y cuidarnos”, además de lamentar que no tengamos médicos suficientes en España. No existe posibilidad de contratar. Ha habido una escasez formativa por unas notas de corte incomprensiblemente altas. Y el futuro cercano amenaza que sea peor: las jubilaciones de miles de médicos está cercana. Por eso debemos desarrollar un plan de incentivos y contrataciones en Sanidad. Una Sanidad pública generosa, aseguró, pero que nada puede hacer si nosotros no somos estrictos en nuestro ámbito privado. De ahí que realizase un llamamiento a extremar las medidas de distancia social. Algo que contendrá la pandemia y salvará a miles de negocios que hoy en día se ven amenazados por cierres más estrictos.