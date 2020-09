La cirugía de hierro anti-Covid en Madrid da resultados

La imagen de los soldados de la UME, que se desplegaron la madrugada del miércoles en el centro cultural Lope de Vega, en el Puente de Vallecas, para desinfectar las instalaciones refleja de manera fidedigna la realidad y el azote del Covid en la Comunidad de Madrid. Un espacio este del centro Lope de Vega en el que precisamente se convocan a miles de vecinos de la zona para la realización de las pruebas de antígenos.

Un esfuerzo y un trabajo que da sus frutos. Lo cierto es que 24 de las 37 áreas básicas de salud que comenzaron las nuevas restricciones contra el coronavirus el pasado 21 de septiembre han experimentado un relevante descenso en su tasa de contagio. Así lo reflejan los datos de la Comunidad de Madrid, actualizados este martes 29 de septiembre por la noche. Así, en 24 zonas se han registrados descensos en la tasa de contagio comparando los datos del 15 de septiembre (los que había públicos cuando se anunciaron las restricciones tres días después) con los del martes 29. Eso sí, la mayoría supera los mil casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Las zonas que reflejan mejores números son Guayaba, en Carabanchel, con una tasa de 898 (tenía 1.181 hace 15 días); Orcasur, en Usera, con 883 (tenía 1.129); San Fermín, también en Usera, con 738 (tenía 1.012); El Espinillo, en Villaverde, con 835 (tenía 1.129); Federica Montseny, en Puente de Vallecas, con 900 (tenías 1.047); y Daroca, en Ciudad Lineal, con 950 (tenía 1.072). Todos han bajado de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Todas las zonas pertenecen a la capital.

De esas 24 zonas, cuatro de ellas experimentan apenas descensos muy ligeros y se mantienen en una situación similar a la de hace dos semanas. Se trata de Vista Alegre, Zofío, Los Rosales y Numancia.

Llama la atención que de las 13 zonas que no han experimentado mejoría durante la primera semana de restricciones, la mayoría se encuentran en municipios fuera de la capital. Por ejemplo, dos áreas de Fuenlabrada son las que ahora mismo presentan peor tasa de contagios en todo Madrid. Se trata de Alicante, con 1.656 (tenía hace dos semanas 1.287); y Cuzco, con 1.640 (tenía 1.185).

También han experimentado crecimientos en la tasa de contagios las zonas de San Blas e Isabel II (ambas en Parla); Las Margarita y Sánchez Morate (en Getafe); Humanes y Moraleja de Enmedio; y Miraflores (en Alcobendas). Solo San Sebastián de los Reyes ha mejorado los datos de su zona con restricciones: Reyes Católicos (que pasa de 1.341 a 1.202).

Los mayores descensos, además de los anteriormente mencionados en localidades de toda la Comunidad, se los apuntan San Andrés (Villaverde), que pasa de 1.782 a 1.326; Martínez de la Riva (Puente de Vallecas), de 1.903 a 1.281; y Peña Prieta (también en Puente de Vallecas), de 1.809 a 1.483.

En la otra cara de la moneda, tenemos también los mayores ascensos, además de Alicante y Cuzco en Fuenlabrada, en El Pozo del Tío Raimundo (Puente de Vallecas) que ahora tiene 1.486 y hace dos semanas 1.000; Entrevías (Puente de Vallecas), de 1.127 a 1.447; Francia (Fuenlabrada), de 661 a 1.078; Miraflores (Alcobendas), de 1.066 a 1.277; y Villa de Vallecas, de 1.127 a 1.267.

Y todo cuando el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid llegan a un acuerdo para aplicar restricciones en las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes siempre que se produzcan simultáneamente las siguientes tres condiciones:

1. La incidencia acumulada de los últimos 14 días debe ser igual o superior a 500 contagios por cada 100.000 habitantes.

2. La positividad (no especificada si en el municipio o en la comunidad autónoma) debe ser superior al 10%.

3. La ocupación de las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos en la región debe ser superior al 35%.

A la vista de estas condiciones -y de los datos de la Comunidad de Madrid-, parece claro que las diez grandes ciudades de la Comunidad de Madrid se verían afectadas por las restricciones. Estos municipios, que superan la barrera de los 100.000 habitantes en la región, junto con su incidencia acumulada en los últimos 14 días, son los siguientes:

-Madrid (759,89)

-Alcalá de Henares (524,92)

-Alcobendas (979,15)

-Alcorcón (753,60)

-Fuenlabrada (1.165,72)

-Getafe (773,28)

-Leganés (724,74)

-Móstoles (629,11)

-Parla (1.155,82)

-Torrejón de Ardoz (795,43)

Madrid capital entraría también dentro de esas restricciones porque su incidencia acumulada supera los 500 casos, tiene una positividad mayor del 10% y evidentemente tiene más de 100.000 habitantes.

Las medidas a adoptar, salvo sorpresas o cambios de criterio de última hora, pasan por establecer que se restringirá la entrada y salida de estos municipios salvo para ir a trabajar, al médico o al colegio. Las limitaciones son similares a las adoptadas en las 45 áreas sanitarias que ya tienen restricciones. Se cerrarán los parques pero dentro del municipio se permite libertad de movimientos, dado que los bares y comercios seguirán abiertos pero con restricciones de aforo del 50% (60% en las terrazas).

Madrid, con todo, no será una rara avis. Aunque estas serían las únicas ciudades donde, a día de hoy, se llevarían a cabo las medidas, el resto de ciudades con más de cien mil habitantes no presentan -por ahora- una incidencia acumulada en los últimos 14 días tan alta a excepción de Pamplona (730). En Navarra, además, la tasa de positividad se sitúa en un 11,9%. El tercer criterio, en cambio, no lo cumplirían, al situarse la ocupación de camas UCI en un 22,03%.

Por el contrario, hay municipios con menos de 100.000 habitantes que sí superan la tasa de incidencia establecida, como es el caso de Palencia, Ciudad Real o Linares. En estos casos, serán las autoridades regionales las que decidan cómo actuar y qué medidas aplicar.