Llamamiento urgente para donar sangre de los grupos A+, A- y 0+ en Madrid

🔴 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗔 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗢𝗦 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗢𝗦 𝟬+ 𝗔+ 𝘆 𝗔-



⚠️Tenemos 2500 bolsas en reserva. Necesitamos el doble.



▶️ Recuerda: Si has recibido sms VEN. Si no lo has recibido y necesitas justificante manda tus datos con nº de móvil a: cita.donarsangre@salud.madrid.org