Un error administrativo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes paraliza las ayudas a las pymes

Habían pasado poco más de dos semanas desde que se decretara el primer estado de alarma con motivo de la crisis sanitaria desencadenada por el Covid-19 cuando el Gobierno de San Sebastián de los Reyes anunció un plan urgente de ayudas sociales para el que destinaría un total de cinco millones de euros. Entre las acciones incluidas en este paquete de medidas extraordinarias con motivo de la paralización de la actividad económica en la localidad, el Ejecutivo destacó que se concederían ayudas directas al tejido empresarial del municipio, poniendo el foco en la pequeña y mediana empresa y en los autónomos como los grandes afectados por la situación. Y, pese a que el alcalde socialista, Narciso Romero, y sus socios de Ciudadanos, el vicealcalde Miguel Ángel Martín y el concejal de Economía y Hacienda Juan Olivares, insistieron en la premura de su activación, los sansebastianenses no tuvieron más noticias sobre este plan hasta pasados los dos meses, a finales de mayo de este año, cuando se comunicó su puesta en marcha bajo el nombre de «Sanse te ayuda». Entonces, el Gobierno de la localidad madrileña definió su plan como «ambicioso y sin precedentes», al tiempo que comunicó que, finalmente, la cantidad destinada a estas ayudas pensadas y diseñadas para afrontar los perjuicios causados por la pandemia no sería de 5 millones, sino de 6,8 millones.

Un mes y medio más tarde, en el Pleno ordinario celebrado el 16 de julio de 2020, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes aprobó sin ningún voto en contra –el Partido Popular y Vox se abstuvieron– el primer tramo del plan «Sanse te ayuda»: dos millones de euros destinados al tejido empresarial de la localidad, especialmente, a las pymes y a los autónomos, los más azotados por las dificultades económicas derivadas del confinamiento y las restricciones establecidas para frenar la curva de contagios de Covid-19 desde el pasado mes de marzo. El siguiente paso, tal y como indicó el concejal de Economía durante la intervención en el pleno, sería la solicitud de un informe de inexistencia de duplicidades a la Comunidad de Madrid, tarea tildada desde la Administración de «sencilla y rutinaria» que recaía en este caso en la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento. Tres meses después, sin embargo, los empresarios y empresarias de San Sebastián de los Reyes siguen sin saber nada sobre sus ayudas.

Según ha podido saber LA RAZÓN, un error administrativo durante el citado trámite podría estar detrás de esta dilatación en el tiempo durante el proceso de activación del plan «Sanse te ayuda», anunciado por el Ejecutivo local hace ya siete meses. «Mandaron la solicitud a la Consejería de Economía, cuando tenían que haberla remitido a la nuestra», explican fuentes de la Consejería de Administración Local de la Comunidad de Madrid. «Se trata de una tramitación habitual y que no lleva excesivo tiempo, pero a la Administración entra muchísimo papel diariamente, así que, si confundes la consejería, es como si envías una carta con una dirección o un código postal erróneo: finalmente puede que llegue a su destino, pero tendría que haber una retrocesión, volverlo a enviar y perder un preciado tiempo; es lo mismo que ha ocurrido aquí», continúan. Por su parte, desde la Consejería de Economía, aseguran que dar con dicha solicitud, al no ser de su competencia, es un trabajo casi imposible. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que el documento en cuestión ha llegado a buen puerto hace apenas unos días: «Lo acabamos de recibir, a principios de este mes de octubre, cuando se supone que estamos hablando de unas ayudas bastante imperiosas y urgentes para el tejido empresarial de San Sebastián de los Reyes, y esto podría significar un nuevo retraso de un mes o incluso más tiempo», lamentan desde la Consejería de Administración Local de la Comunidad de Madrid, y añaden de forma contundente: «Muchos emprendedores de la ciudad están agobiados económicamente y no les hará ninguna gracia saber de este error que se ha cometido por puro desconocimiento del funcionamiento de la Administración por parte del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes».

Por su parte, el Ejecutivo local, encabezado por Narciso Romero, no ha dado respuesta a las preguntas de este periódico sobre este asunto, como tampoco ha querido dar declaraciones la concejala de Desarrollo Local en el Ayuntamiento, la socialista Tatiana Jiménez. Mientras, las semanas pasan y las restricciones siguen acechando en un escenario epidemiológico regional que no tranquiliza a los autónomos ni a quienes dirigen pequeñas y medianas empresas en San Sebastián de los Reyes, que continúan a la espera de unas ayudas sociales que podrían ser fundamentales para la continuidad de su actividad económica y lo que eso representa para el día a día de la localidad.