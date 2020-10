División en la Asamblea de Madrid sobre el cierre de la Comunidad en el puente

Los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid no tienen una opinión unánime sobre el cierre de la Comunidad de Madrid. Mientras unos, como Vox, se han mostrado abiertamente en contra de la medida, otros, como Cs y Podemos, están a favor de la medida de restringir la movilidad para evitar contagios. Más Madrid, PP y PSOE están por la labor de que sean los expertos los que se pronuncien y que, en función de lo que opinen, sea el Gobierno de la Comunidad de Madrid el que tome la decisión.

Podemos: “No entendemos como en esto Aguado no está con Ayuso”

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, se ha mostrado partidaria del cierre perimetral de Madrid. “Estamos a favor de las limitaciones que eviten que aumenten los contagios en el resto del país por no cerrar los fines de semana y puentes. Es inevitable restringir la movilidad por el riesgo que supone que miles de personas salgan”. No obstante, también cree que las decisiones se deben tomar en base a criterios de los expertos. Serra lamentó la discrepancia que existe en torno a este asunto en el Gobierno regional. “No entendemos cómo Cs no se diferencia en políticas del PP y justo en las decisiones en que hay que estar juntos siempre trata de distinguirse de Ayuso”.

Vox: “No se puede cerrar”

Por el contrario, Vox cree que Madrid no se puede cerrar. “Tenemos que estar en otras propuestas para defendernos del virus y esta no puede ser”, dijo la portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio. De hecho, anunció que Vox va a presentar una iniciativa al pleno para que la Asamblea para que plantée un recurso de inconstitucional contra el estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez porque “vulneran los derechos de los españoles”.

Monasterio mostró su apoyo a Ayuso en su defensa de que no se cierre Madrid. “No entendemos la posición de Aguado”, dijo. Aunque también detalló que son necesarias otras medidas para contener el virus alternativas para contener el virus que propondrá al pleno de la Asamblea, como la posibilidad de que las farmacias hagan test a los ciudadanos, que se monte un sistema de carpas junto a los centros de salud que permita distinguir entre los pacientes covid de los que no lo son, e insistió en la necesidad de perimetrar Barajas. Y, si el Gobierno no lo hace, se debería controlar el Metro en las estaciones que conectan el aeropuerto con la ciudad de Madrid.

Más Madrid: “Que avisen con tiempo”

El Grupo Parlamentario de Más Madrid no es partidario de que se relajen las medidas pero, si es necesario perimetrar la Comunidad, “que se avise con tiempo”, exigió su portavoz en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà. Cree que quien debe decidir es quien tiene los datos, no obstante, que el estado de alarma no será efectivo “si no se refuerza la Atención Primaria y el número de trabajadores”. De paso, puso en cuestión las zonas básicas de salud por las que se guía la Comunidad de Madrid para confinar zonas por ser “confusas, ineficaces y poco transparentes”.

Cs: “Es una medida sensata”

El portavoz de Ciudadanos, César Zafra, sí que se mostró partidario de perimetrar Madrid porque “es una medida lógica y sensata” al igual que de comunicar a la ciudadanía la decisión final que se tome con tiempo necesario porque “lo peor es no dar certidumbre en tiempo y forma”.

PP: “hay que escuchar a quien sabe de esto”

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Alfonso Serrano, cree que hay que escuchar a quien tiene la información y sabe lo que hay que hacer. “Me sorprende escuchar a Isa Serra decir al consejero qué hay que hacer, por que ella sabrá de otras cosas”. Serrano aseguró que su grupo respaldará las medidas que tome la Comunidad de Madrid y defendió las zonas básicas de salud “porque han estado funcionando”.

PSOE: “Lo que diga el Consejo de Gobierno”

Ángel Gabilondo, el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid cree que “quien tiene que opinar es quien tiene la mejor información e informes epidemiológicos(...) Que lo decida el Consejo de Gobierno de Madrid”, aunque también opina que “debe considerarse la posibilidad” del cierre perimetral. También considero que “no es grave” que haya diferentes lecturas dentro de un gobierno. “Lo curioso es que luego se primero se presentan las propuestas y luego se discuten”.