El drama de salir de fiesta y que “tu próxima parada pueda ser el tanatorio”

No salgas de fiesta. ¿Por qué? «Porque mata». Porque «el botellón de esta noche lo paga tu crush», porque «esa ronda de chupitos tumba a tu abuelo», porque «tu próxima parada puede ser el tanatorio», porque «si sales de fiesta quien se la coge es tu padre», porque «la primera en caer va a ser tu mejor amiga». Y lo peor es que todo eso puede que sea verdad, no una simple exageración. Es el drama personal y familiar que viven a diario los hospitales madrileños con la pandemia y que la Comunidad de Madrid está llevando a los más jóvenes y, en concreto, al ámbito universitario.

De hecho, ahora no se puede salir de la estación de metro de Ciudad Universitaria o de Cantoblanco sin la posibilidad de que las conciencias de los estudiantes que acuden a clase salgan sacudidas con una de estas frases sensibilizadoras que se queden ancladas en su cabeza.

Porque, además, salir del Metro con dirección a la universidad y evitar ver la última campaña de la Comunidad de Madrid contra el Covid sin una reflexión sobre posibles conductas de riesgo es, literalmente, imposible. Y lo es por el uso del marketing espectacular o de grandes dimensiones en torno a las estaciones de Metro con el vinilado de zonas donde se concentran las grandes universidades y zonas de estudio de los jóvenes.

Pero el mensaje también llega para los que no viajan en metro porque la Comunidad de Madrid ha tirado del «marketing de guerrilla» con acciones ingeniosas y creativas para despertar una mayor conciencia social sobre los peligros de no seguir las recomendaciones sanitarias en colegios mayores y los campus con cartelería adaptada.

Son iniciativas que forman parte de la ambiciosa campaña que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. De hecho, es la campaña en la que más se ha invertido en los últimos cinco años: tres millones de euros. El objetivo es concienciar sobre cuestiones que Sanidad considera básicas para evitar que la curva del virus que Madrid empieza a doblegar de cara a las Navidades comience a cambiar de dirección: el número limitado de personas en reuniones sociales, el cumplimiento de las cuarentenas que deben guardar tanto los casos positivos de infección de Covid-19 como sus contactos, así como la ventilación adecuada en espacios cerrados para minimizar el riesgo de transmisión de la enfermedad debido a aerosoles o a las pequeñas gotas que pueden quedar suspendidas en la atmósfera y que pueden contener el virus.

Pero hay otras vías para que el mensaje llegue y los jóvenes puedan visualizar toda la dureza de la pandemia. Se propagará a través de la presa regional, generalista, deportiva, económica, prensa local, radio, cine...También a través de internet, e incluso hasta por Spotify y Youtube.

Por eso es posible escuchar en estos canales música de moda del momento con letras adaptadas. «Si estás de fiesta con tus colegas escuchando esta playlist a estas horas puede que no te haga falta na, aparentemente na. ¿Al hospital de vacaciones? Mis felicitaciones. Nunca seáis más de seis personas, no es por cortar el rollo, es por cortar los contagios. Salir de fiesta mata, sigue siempre las recomendaciones sanitarias», puede escucharse. Y aún hay más. Se puede estar escuchando Spotify y de repente verse sorprendido con el mensaje: «Esta playlist a partir de las 12 ta prendia, ¿pero tu no entiendes?, para no acabar...coroná, coroná, coroná-na virus ponte la mascarilla, no es por cortar el rollo es por cortar los contagios. Hoy salir de fiesta mata. Sigue siempre la recomendación de las autoridades sanitarias», dice el rítmico anuncio.