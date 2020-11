La Asamblea de Madrid valora diligencias contra la diputada Mónica García por gestos amenazantes

La Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado de la Asamblea de Madrid abordará este miércoles si están capacitados para iniciar diligencias previas a tramitar un expediente disciplinario a la diputada de Más Madrid, Mónica García, por realizar gestos de “amenaza”, según PP, a su partido durante una sesión plenaria.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, en rueda de prensa telemática posterior a la Junta de Portavoces había trasladado que la Mesa de esta comisión se ha reunido y ha acordado “iniciar diligencias previas contra la diputada de Más Madrid por sus gestos amenazantes en un Pleno contra miembros del Gobierno y de la bancada del PP”.

No obstante, otras fuentes parlamentarias han explicado que pese a que este tema ha ido a la Comisión del Estatuto “no ha habido acuerdo” sobre “si ese órgano es competente o no para llevar este caso”. Finalmente, según Más Madrid, “se votará y no habrá diligencias”. Además, estas mismas fuentes apuntan que el letrado de la comisión “se ha negado a admitir que ese tema sea competente de esa comisión”.

El pasado 15 de octubre, en la sesión de control al Gobierno regional, García acusó al consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty de ser un “talibán”, que valora más el manual de la Fundación Faes que “la vida de los madrileños”, e insinuó que al igual está reservando fondos “en una casilla del Excel para la ‘caja B’ del PP”.

Cuando el consejero autonómico tomó la palabra para defenderse, la parlamentaria de Más Madrid y el portavoz del PP, Alfonso Serrano, comenzaron a intercambiarse gestos. En un momento concreto, García ha hecho con la mano la acción de robar así como la de “señalar”, aunque desde el PP aseguran que trataba de simular que apuntaba con una pistola.

Por todo ello, el PP solicitó que la Mesa de la Asamblea iniciara el correspondiente procedimiento sancionador a la diputada de Mas Madrid Mónica García, por estos polémicos gestos hacia la bancada del PP.

Según se recoge en el artículo 35 del Reglamento de la Asamblea, la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado será la competente para tramitar los expedientes disciplinarios, cuya propuesta de resolución elevará a la Mesa de la Asamblea para imponer, en su caso, la sanción correspondiente.