Comerciantes y hosteleros enfrentados en San Sebastián de los Reyes

Después de varias semanas de confinamiento estricto, garantizar paseos seguros y ordenados a la ciudadanía se convirtió en una de las prioridades de todos los ayuntamientos que, en muchos casos, optaron por la peatonalización de sus vías para facilitar el distanciamiento social durante las salidas diarias. Superadas todas las fases de desescalada y entrada la llamada nueva normalidad, las ciudades recuperaron su ritmo en la medida de los posible y restablecieron la circulación de todas sus calles, pero no así San Sebastián de los Reyes que, a poco más de un mes de Navidad, mantiene cerrado al tráfico un tramo de la calle Real, arteria principal del municipio. Una situación que ahora enfrenta a los dos principales gremios activos en la zona: hosteleros a favor y comerciantes en contra. «Les han dado todas las facilidades a los bares y restaurantes, y ningún comerciante está en contra de que se les ayude, pero nosotros también trabajamos y necesitamos igualmente ese apoyo», afirma la dueña de un local que prefiere mantener su anonimato, pero que asegura compartir opinión con sus compañeros que, desde el pasado fin de semana, utilizan sus escaparates para expresar su angustia lanzando un grito de socorro con mensajes como «SOS: cierran la calle, mueren los comercios».

«Este proceso es un camino obligado incluso por las directivas europeas, que recomiendan la peatonalización de los cascos históricos de las ciudades y que el Ayuntamiento ya ha desarrollado en diversas áreas de la zona centro», se defienden en su postura desde el Ejecutivo no sin reconocer la existencia de «posturas diversas y divergentes entre algunos comerciantes y hosteleros». Una explicación que no es suficiente para algunos de esos propietarios, quienes reprochan al Gobierno liderado por el alcalde Narciso Romero la falta de proyección en esta peatonalización que, sienten, se ha hecho bajo el pretexto de la crisis sanitaria y sin tenerles en cuenta: «Tras mucho tiempo solicitándolo, en junio nos reunimos para pedir una solución y lo único que nos dijeron es que tuviéramos paciencia, pero la paciencia se nos agota, porque llevamos siete meses sin cobrar», se queja la misma interlocutora. Y es que, según los comerciantes de la calle Real, el cierre del tráfico en esta arteria les provoca graves pérdidas de clientes: primero, los que utilizan habitualmente los autobuses que ya no pueden pasar por aquí; segundo, los que trabajan en la zona industrial y se mueven en coche para hacer sus gestiones bancarias.

Así la cosas, el Partido Popular solicitará este jueves 19 de noviembre en el Pleno la apertura inmediata de la calle Real y la búsqueda de «armonía» entre todas las partes.

Aprobadas las ayudas a pymes y autónomos

Tal y como adelantó LA RAZÓN a mediados de octubre, un error administrativo del Ejecutivo de Narciso Romero paralizó la llegada de un plan especial de ayudas, más concretamente, las referidas a unas medidas económicas de urgencia valoradas en un total de dos millones de euros para el tejido empresarial de la localidad afectado por la crisis económica derivada de la Covid-19. Según pudo saber este periódico, el Gobierno socialista envió una solicitud a la Consejería equivocada, retrasando notablemente la tramitación que, ahora, solventado el error, ha vuelto a reactivarse. Así lo anunció ayer el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha aprobado las ayudas de San Sebastián de los Reyes que beneficiarán a las micro-empresas y a los autónomos tras meses de espera.