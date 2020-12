Fernando Prados, coordinador del Hospital Isabel Zendal: “Los hospitales nos derivarán los pacientes con mejor pronóstico”

Acababa de inaugurarse el hospital y Fernando Prados, el nuevo coordinador general del Enfermera Isabel Zendal, estaba ya en su despacho en la primera planta del pabellón 1 haciendo gestiones para el arranque inmediato de la actividad. «Hoy mismo –por ayer– se piensa empezar a contactar con los primeros profesionales para que acudan a trabajar, estoy a la espera de una llamada», dice.

–¿Cuál es el plan de recursos humanos previsto para el hospital?

–El hospital está pensado para la atención covid, aunque es fácilmente modificable porque la idea es que sea versátil y pueda atender cualquier necesidad que tenga el Sermas. Hemos pedido voluntarios entre los profesionales del sistema que se quieran incorporar sabiendo que va a ser un hospital monográfico covid. Ahora se han apuntado 116 y luego se tirará de los más de 11.000 contratos que se han hecho por la pandemia. Éstos se incorporarán atendiendo a las necesidades del hospital y de su antigüedad. No obstante, los profesionales van a seguir perteneciendo a su hospital de origen, aunque temporalmente van a estar adscritos a este.

–¿Se incorporarán los profesionales esta semana?

–Empezamos con los 116 que se han apuntado voluntarios y es posible que alguno más que lo ha hecho a última hora. Hoy estamos llamándoles ya desde Recursos Humanos y algunos se incorporan mañana (por hoy). En tres o cuatro días estaremos preparados para acoger pacientes. Luego, ya dependerá de los hospitales, que derivarán pacientes atendiendo a sus necesidades.

–¿Qué perfil tienen los sanitarios del Zendal?

–En medicina, cuando tienes una patología diferente, con la que no estás acostumbrado a trabajar, la única manera de especializarte es la experiencia y ésta, en este caso, la dan centros que vayan a tratar de manera monográfica una patología. El internista, en abril, no se tenía que mover del hospital porque todo era covid, pero ahora hay unas zonas covid y otras no y lo normal es que vayan disminuyendo para dejar espacio a la actividad ordinaria. Los profesionales vienen porque quieren aprender y desarrollarse en esta patología. La mayoría es personal de enfermería, técnicos de laboratorio, de rayos, y se han apuntado diferentes profesionales relacionados con neumología, intensivos y aquellos médicos que quieren tratar y manejar pacientes covid.

–¿Cuántos pacientes esperan la semana que viene?

La pandemia está bajando y ahora ya dependemos de los hospitales. Éstos no tienen una urgencia inmediata de mandarnos pacientes porque no estamos como en abril y mayo pasado, donde no podían subirlos a las plantas. Ahora sí pueden, pero también es verdad que si lo hacen tienen que destinarlas sólo para esta patología. La idea es que esas plantas vayan eliminándose. Para eso tienen que dejar de ingresar pacientes covid. Dependemos mucho de los hospitales, si tienen planificado o no que un pasillo deje de ser para pacientes contagiados.

– ¿Cualquier persona que vaya a urgencias con síntomas a partir de la semana que viene será derivada al Zendal?

–Depende de las características porque queremos manejar un perfil determinado de pacientes. El secreto de los hospitales monográficos es que puedas atender a los pacientes que tengan las mismas características tanto diagnósticas como terapéuticas. De esta manera, se es súper eficiente porque a todos los pacientes les haces lo mismo.

–Entonces, ¿que pacientes irán al Zendal?

–Vamos a intentar que los hospitales nos deriven aquellos que tengan mejor pronóstico y menos posibilidades de complicaciones, aunque luego esto ocurra a un 5 o 10%. Pero al menos que en un principio, sabiendo los parámetros, cumplan requisitos para tener mejor pronóstico de lo normal.

–¿Qué tipo de formación van a tener los sanitarios?

–Van a tener un plan de acogida que va a ser minucioso porque todos somos nuevos en el hospital. Hay que aprender cómo son los procesos, por dónde tienen que entrar o salir los pacientes, los horarios o cómo manejar la aplicación que recoge la historia clínica de las personas que ingresen en el centro.