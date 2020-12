Villacís: “Es hora de que se visibilice la labor de las familias”

La vicealcaldesa Begoña Villacís inauguró la XI Lección anual de la Familia. Una intervención en la que recordó la importancia de las familias en nuestra sociedad. “Hace falta que se haga un reconocimiento expreso a todas las familias. Necesitamos que se visibilice su importante labor. La familia es la espina dorsal de esta sociedad, educa, da cariño, da amor y vela por cada uno de sus miembros. Por eso es importante que se reconozca su función siempre, no sólo en tiempos de crisis como los actuales. Esto es algo que tenemos que cuidar mucho y no quitarlas el protagonismo que se merecen. Las familias y la labor de los padres y de las madres necesitan ser puestos en valor”.

Marc Masip, psicólogo y experto en adicción a las Nuevas Tecnologías (telefono movil, redes sociales y videojuegos), fue el protagonista también de esta XI Lección Anual. Durante su intervención, titulada con el elocuente título de “La Heroína del Siglo XXI”, el Fundador y CEO de Desconect@, programa pionero nacido en 2012 para aprender a hacer un buen uso de las nuevas tecnologías sin deteriorar las relaciones personales, fue desgranando una serie de consejos que sirven a padres y educadores: no debemos dar a nuestro hijo un móvil antes de los 16 años; los videojuegos de ahora tienen un componente demasiado adictivo como para permitir que cualquiera juegue; si queremos que nuestros hijos sean responsables con los móviles, los padres debemos dar ejemplo: nunca anteponer el móvil a una buena conversación con ellos; los padres somos el principal ejemplo de nuestros hijos; lo que aprendan con nosotros lo aplicarán en su día a día; y, por último, es fundamental establecer Leyes, a nivel estatal, que regulen el buen uso de las Nuevas Tecnologías.

Durante el acto se hicieron entrega de los V premios de Familia The Family Watch a las mejores campañas publicitarias. Los premiados fueron Ya viene, de Casa Tarradellas, en categoría empresa privada, que fue recogido por Alfonso Gonzalez, jefe de estrategia de Havas Media y miembro del comité ejecutivo de Havas, y entregado por el presidente del jurado de los premios, el productor de televisión José María Irisarri; la Campaña turística de Andalucía en categoría institución pública, fue recogido por Alberto Ortiz de Saracho, Director Gerente de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, cuya entrega corrió a cargo de Ana Sastre Campo, Directora General de Infancia, Familia y Natalidad. Comunidad de Madrid y Bravo Madres y Padres de Cacaolat en la categoría especial Covid, que fue recibido por Diego Nine, Retail Key Account Manager en Cacaolat y entregado por el miembro del Consejo Asesor de The Family Watch, Juan Carlos Domínguez.