Vox propone una Cabalgata estática en La Castellana para que las familias la visiten en coche

La Comunidad de Madrid prohibió ayer la posibilidad de que los ayuntamientos de la región puedan organizar el desfile tradicional de carrozas que acompaña cada 5 de enero la llegada de los Reyes Magos. Según lo dictaminado por la Consejería de Sanidad a través de la orden que hoy publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, «cualquier representación de la llegada de los Reyes Magos el día 5 de enero tendrá que realizarse en un espacio acotado, con el público sentado y con un aforo del 50% respetando la distancia de seguridad».

Tras conocerse esta decisión, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha propuesto una alternativa: una Cabalgata de Reyes estática en el Paseo de La Castellana para que todas las familias puedan visitarla desde sus coches: “Tenemos que ser muy prudentes, pero también creativos e imaginativos. Yo no me quiero quedar sin Cabalgata este año. Podríamos ir todas las familias en coche. Les falta un poco de creatividad, yo creo que deben darle una vuelta más para conseguir no perder no todas estas fiestas de Navidad. Los españoles lo han pasado muy mal, la Navidad es muy importante para todos y yo no quiero que estas fiestas pasen rapidito como decía la señora Díaz Ayuso. Yo quiero que las podamos disfrutar porque son fundamentales”.