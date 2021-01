Ayuso promete vacunar a los madrileños de lunes a domingo y los festivos: “Mañana, tarde y noche”

El virus que nos arruinó 2020 y que a miles de madrileños les segó la vida no entiende de clase social, ni de si vives en el norte o en el sur, te apasionas y vibras con el Atlético o eres seguidor del Real Madrid. Ha castigado a todos por igual. La pandemia no entiende de ideología, así que lo mejor es dejar los argumentarios de tertulia en el cajón. La solución sólo llegará de manos de la ciencia. Y sólo saldremos del túnel cuando una mayoría de la población esté vacunada. Y los políticos, además de no estorbar, deben ponerse manos a la obra para facilitar que la vacunación sea lo más rápida posible.

Lo ha dicho este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La intención de su Gobierno es que no haya descanso. Que se vacune a los ciudadanos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Por la mañana y por la tarde. También por la noche. También los festivos. Ahora sólo cabe esperar que se cumpla y desplegar todos los medios posibles para llevarlo a la práctica. Y todos los medios quiere decir precisamente eso: todos los medios. También el Ejército si es necesario. Y las oficinas de farmacia si así lo requiriera la situación.

También ha dicho Ayuso que esa vacunación intensiva necesita de la sanidad pública, pero también de la privada. Porque, entre otras cosas, a los más vulnerables al virus, fundamentalmente los mayores, poco les importa que la vacuna se la administre una enfermera que cobra de la Consejería de Sanidad o una enfermera que percibe su salario de una empresa. Quiere llegar a la meta, que no es otra que la segunda dosis de la ansiada vacuna. Y con ella la inmunidad.

Ayuso ha revindicado la necesidad de que la sanidad pública y la privada se arremanguen en la vacuna, tras conocerse la adjudicación a dedo a Cruz Roja de un contrato para que esta entidad aporte 12 equipos para vacunar por 133.000 euros al mes. La emergencia requiere medidas como ésta y así deben explicarlo los políticos. Con transparencia y evitando también que se haga negocio de una desgracia.