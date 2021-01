Los profesores se niegan. ¿Por qué los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial deben acabar tres días más tarde el curso? ¿Por qué en lugar de dar carpetazo a las clases el 22 de junio tienen que hacerlo el 25 después de un curso como el que nunca habían imaginado?

La idea de la Consejería de Educación de prolongar el calendario escolar, aunque sólo sea tres día en los colegios «para reforzar la presencialidad» después de la inesperada borrasca Filomena no ha sentado bien a los sindicatos de educación. Lo interpretan como «un castigo injusto y desproporcionado», dice Miguel Ángel González, presidente de Csif Educación Madrid. «La Administración desconfía del duro trabajo que están haciendo los maestros y profesores que, desde el pasado día 11 de enero están dando sus clases a distancia poniendo por su cuenta el material informático, la luz, la conexión de red...Y ahora se prima ese esfuerzo alargando el curso escolar, con todo el papeleo que hay que hacer en esas fechas», lamenta.

El representante de Csif asegura no entender la decisión de la Consejería de Educación cuando, a pesar de la borrasca Filomena, «están siendo días totalmente lectivos y la decisión se ha adoptado sin consultar a los legítimos representantes de los docentes y de manera unilateral». Por esto exige a la Consejería una rectificación de la medida «y una disculpa pública a todos los docentes porque, después de todo el esfuerzo realizado este curso, no se merecen concluir tres días más tarde».

La indignación no es solo del sindicato Csif, sino de otros también, como ANPE, que considera «improcedente» la ampliación porque «el servicio educativo se ha prestado telemáticamente desde el 11 de enero y la propia Administración indica en su comunicado que la actividad educativa continúa en su modalidad a distancia hasta el miércoles 20». El sindicato de profesores interpreta la decisión como una forma de «menosprecio al trabajo del profesorado que lleva haciendo desde marzo del año pasado sin escatimar tiempo ni esfuerzo para adaptarse a una modalidad educativa diferente y, en particular, estos últimos días». El sindicato recuerda que, una vez concluida la actividad lectiva, no termina esta labor, ya que realiza otras tareas administrativas. Pero avisa: «aún queda mucho curso por delante y el panorama es de gran incertidumbre, incluso respecto a las posibilidades de reabrir los centros en las fechas indicadas».

La decisión requiere un análisis profundo», dicen los padres de la FAPA Giner de los Ríos

En términos similares se ha expresado la secretaria general de Enseñanza de CC OO, Isabel Galvín, que considera que dar tres días más de clase «es un insulto a la profesión docente». Es más, cree que el anuncio se hace «para acallar el malestar de las familias a costa de desvalorizar el esfuerzo de los equipos docentes. El Gobierno usa al profesorado para tapar sus vergüenzas porque si ha habido deficiencias ha sido por el déficit de las plataformas y se ha solventado mediante la ampliación de horarios de trabajo de los docentes».

Mientras, la FAPA Giner de los Ríos cree que la decisión de ampliar tres días el curso «requiere un análisis profundo y que participe la Comunidad educativa».