¿Qué le espera a Madrid con la nueva borrasca Gaetan?

Llega la borrasca Gaetan y eso implicará un cambio del tiempo. Habrá vientos, lluvias y ascenso de las temperaturas. Las precipitaciones más intensas se producirán en el tercio occidental peninsular y no en las zonas con nieve acumulada, aunque, en Madrid no se espera el gran diluvio. Sin embargo, sí se producirán deshielos. De ahí la preocupación en comunidades autónomas como la de Madrid.

¿Por qué se produce esta nueva borrasca que trae a Madrid lluvias y vientos?

El tiempo frío que hemos tenido tiene las horas contadas. El anticiclón que ha mantenido el tiempo estable en España durante los últimos días se está retirando hacia el Este y ello permite el acercamiento de borrascas atlánticas que traerá viento, temporal marítimo, lluvias y también nieve, pero esto último sólo en cotas altas. Actualmente en el Océano Atlántico hay dos borrascas con nombre: Christoph, que afectará a las islas británicas y la otra Gaetan, nombrada este martes por el servicio meteorológico portugués, que dejará impactos en España y en Portugal. En España se notará en forma de fuertes vientos, tal y como asegura Rubén Campos, portavoz de Aemet. La previsión de Aemet es que las lluvias no serán intensas en Madrid. Y dado que Gaetan impulsa vientos del sur y suroeste, las temperaturas subirán y todo esto favorecerá el deshielo.

¿A qué hora empezará y cuánto tiempo durará?

En Madrid comenzará a llover probablemente a partir de las últimas horas de la madrugada del miércoles, mientras que el viento aumentará de intensidad también a media mañana, con algunas rachas fuertes. Las temperaturas mínimas subirán de seis a ocho grados.

¿Va a haber un «diluvio» en la Comunidad de Madrid?

En la zona centro y, concretamente en Madrid, las precipitaciones que se esperan serán, en general, suaves, sin grandes acumulados de nieve ni intensidades fuertes. El portavoz de Aemet asegura que, de modo orientativo y, en general, en las zonas llanas con nieve en el suelo tras el paso de la borrasca Filomena, no se superarán los 20 o 30 litros por metro cuadrado entre el miércoles y el viernes. Es decir, en 72 horas. No obstante, las lluvias suaves que se produzcan en las zonas donde hay nieve, junto con el viento, que soplará templado del sur y suroeste y el notable ascenso de las temperaturas, especialmente de las mínimas entre el miércoles y el jueves, hará que se produzca una fusión progresiva de la capa acumulada y esto se puede traducir en el aumento de caudal de determinados cauces y probablemente en algunas balsas de agua en determinadas zonas. El jueves seguirá lloviendo, aunque no serán aguas muy abundantes. Nevará en las zonas altas. Las mayores precipitaciones se esperan en Galicia, oeste de la Cordillera cantábrica y sistema central y en Andalucía Occidental (Cádiz y Málaga), donde las precipitaciones pueden ser fuertes y persistentes, es decir superar los 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora o los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

¿Va a continuar el viento en la jornada de mañana?

Sí, podrían superar los 70 kilómetros por hora.

¿Cómo va a ser el fin de semana meteorológicamente?

Las temperaturas bajarán el próximo viernes y llegarán las heladas, pero serán débiles y, en general, acotadas a zonas de montaña. Nevará entre los 900 y 1.200 metros. De cara al fin de semana, seguiremos con los vientos del oeste y suroeste. Se prevé que continúen las precipitaciones, aunque de forma más débil. Durante el fin de semana, las temperaturas tanto máximas como mínimas subirán notablemente y el domingo desaparecerán prácticamente de todo el territorio español las heladas. Eso sí, las temperaturas, en horas centrales del día, subirán.