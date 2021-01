Las condiciones de Ayuso a “Vanity Fair”: libertad absoluta en el vestuario y sin contenido frívolo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es la protagonista de la portada del mes de febrero de la revista “Vanity Fair”. Un ejemplar que ha suscitado una gran expectación tanto por el contenido de la propia entrevista como por el hecho de que una dirigente pública sea la imagen de una revista sin contenido político. Los responsables de “Vanity Fair” la solicitaron hace mucho tiempo: “Siempre han tenido mucho interés en la presidenta”, reconocen fuentes próximas a la jefa del Ejecutivo madrileño.

Su entorno más cercano asegura a LA RAZÓN que ambas partes hablaron durante mucho tiempo para pactar algunas cuestiones sobre la entrevista. Se acordó que fuera “una entrevista seria, sobria, muy enfocada en política y que no cayese en la frivolidad”. También se pactó que el equipo de comunicación de la presidenta tuviera “cierta capacidad de control en la selección de las fotos” y que la propia Ayuso “pudiese tener libertad absoluta para elegir vestuario”.

Asimismo, y teniendo la intensa agenda de Díaz Ayuso con motivo de la gestión de la pandemia, se logró realizar la entrevista y la sesión en el mismo día. Fue un sábado por la mañana antes de Navidad, con el fin de que esta cita “no interfiriese en su agenda de lunes a viernes”, apuntan en su equipo, desde el que ponen en valor el hecho de que “Vanity Fair” sea “una cabecera internacional con mucho prestigio editorial”, que, además, permite a la presidenta “acceder a un público que no siempre consume los canales de comunicación tradicionales que se usan en política, pero que igualmente pueden tener mucho interés en conocer a la presidenta de la Comunidad de Madrid en un tipo de entrevista que se sale de lo tradicional de la política del día a día”.

Esta portada se enmarca en una estrategia, dentro de la cual hay que destacar también las entrevistas que la presidenta “popular” ya ha concedido a cabeceras como “Mujer Hoy”, “Yo Donna” y “Woman”. De forma paralela, Ayuso ha protagonizado en los últimos meses una intensa presencia en medios de comunicación internacionales. Ahí están como ejemplo sus entrevistas y apariciones en los periódicos “Financial Times”, “Le Figaro” y “Corriere della Sera” así como en la cadena de televisión alemana Deutsche Welle.

Las perlas de la entrevista de Ayuso en “Vanity Fair”

Sobre Pablo Casado:

Ayuso: “Fue una de las primeras personas que conocí y desde entonces ha sido como un hermano, uno de mis mejores amigos y alguien a quien quiero muchísimo. Vivíamos la política con la misma intensidad. Éramos capaces de no dormir una noche con tal de presentar una campaña, de viajar por todas partes, involucrarnos en todas las peleas”. Hoy siguen siendo íntimos, asegura, y desayunan juntos una vez por semana.

Sobre el vicepresidente Ignacio Aguado:

Pregunta: ¿Ha sentido deslealtad por parte de su vicepresidente?.

Ayuso: [Duda]. “Hay veces que me hubiera gustado que me ayudaran más. Pero entiendo que no soy la protagonista de esta película. Es Madrid y lo que ha vivido esta ciudad. Lo importante es sacar esto adelante”.

Sobre su relación con la prensa:

Ayuso: “Es verdad que he tenido muchísimas campañas de descrédito, y en muchas ocasiones no me han aceptado como político. Han minusvalorado mi currículum. Siempre me intentan emparentar con alguien: que si soy hija política de Esperanza Aguirre, cuando no de Aznar, cuando no de Miguel Ángel Rodríguez. En realidad soy una mujer independiente y tengo mi criterio. Llevo las riendas de mi vida. Siempre”.

Sobre su gestión en la pandemia y el Hospital Zendal:

Ayuso: “Creo que hemos vivido el momento más duro de la democracia y que hemos hecho lo que hemos podido. Siempre piensas que se podría haber hecho más... pero cuando repaso la lista de cosas, creo que se ha realizado una gestión mucho mejor de lo que los ciudadanos pueden ver porque las campañas en contra han sido insólitas. Insisto: abrir un hospital público nunca puede ser una mala noticia y sin embargo llevamos dos meses defendiéndolo”.

Sobre su ascenso en política:

Ayuso: “Llevo 16 años en política. Existe una nueva hornada de políticos. Pero creo que ha habido ascensos muchísimo más llamativos que el mío, como el del presidente del gobierno, el vicepresidente o la ministra de Igualdad”.

Sobre Sánchez

Pregunta: La han catalogado como contrapoder del gobierno de Sánchez, casi desbancando a Pablo Casado como líder de la oposición. ¿Es intencionado?

Ayuso: “Ocurren dos cosas. Por un lado soy una mujer crítica. Sí creo que algo no está bien, lo digo aunque me erosione. También pienso que muchas decisiones que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez han perjudicado directamente a Madrid”.