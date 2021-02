Policías municipales y fotógrafos: estas son las tres mejores fotos que tomaron del Madrid de la Covid

Personal sanitario, farmacéuticos, cajeros... y policías municipales. Se nos olvida, pero los agentes del Cuerpo madrileño también fueron de aquellos profesionales que no variaron su rutina durante la primer ola, ni en la segunda, ni en la tercera... Inmersos en un Madrid confinado y vacío, y con nuevas obligaciones que cumplir, muchos sintieron la necesidad de retratar un paisaje que, esperemos, no se vuelva a repetir. Y el resultado ha sido espectacular. Tanto, que la Policía Municipal de Madrid organizó un concurso de fotografía, titulado «365 días», para reflejar el sacrificio de los agentes. Momentos que el ciudadano de pie no ha podido captar y que explican lo que significa ser policía en tiempos de pandemia.

El jurado, del que formó parte, entre otros, Cipriano Pastrano, fotógrafo de LA RAZÓN, premió la imagen que encabeza este texto. Su título, «Resiliencia». O la capacidad del ser humano de superar circunstancias traumáticas. Fue tomada en abril y muestra a un agente, Ramón, aplaudiendo a las puertas del Hospital Clínico San Carlos. ¿El motivo? Un compañero del Cuerpo, enfermo de cáncer, había contraído el coronavirus y se encontraba ingresado. Desafortunadamente, no lo superó. «La hice para nosotros», explica Álvaro Arranz, agente del distrito de Moncloa que, como el resto de premiados, es un apasionado de la fotografía. Para ese instante, utilizó una Nikon Z6. «Pensé que era un momento bueno. Sobre todo porque queríamos tener un recuerdo de nuestro compañero aquel día», afirma.

"Sin novedad", tomada por Francisco Miguel en un amanecer de noviembre en la Casa de Campo

También en Moncloa trabaja Francisco Miguel, que obtuvo el segundo premio por «Sin novedad»: el amanecer en Casa de Campo, con un «costa» –policía en moto– contemplando el momento. La tomó con una Panasonic Lumix G9. «La hice a finales de noviembre, cerca de la zona de los chiringuitos», comenta Francisco. ¿Por qué «Sin novedad»?. «Es lo que solemos decir cuando acabas tu servicio y lo comunicas. Hemos llevado los confinamientos con naturalidad. Con el mismo respeto que los demás, pero no el mismo miedo», dice el agente.

"Soledad", tomada en la Plaza de Oriente por Servando Jubera

Por último, Servando Juvera obtuvo el tercer premio por «Soledad»: una imagen tomada el 3 de abril, con la capital desierta, y que muestra un coche patrulla en el Palacio de Oriente y reflejado en un enorme charco. Para ello, utilizó una GoPro Hero 8. «Sentí que estaba viviendo algo especial, mundial. Tomé la imagen para que mis hijos, en el futuro, vieran como lo viví», afirma el autor.

Con todo, si Servando tuviera que quedarse con una imagen de aquellos días, sería la del distrito Centro, donde ejerce su labor. “Sobre todo en Puerta del Sol. Acostumbrado como estás a ver miles de turistas, estábamos mi compañero, el coche y yo. Es una soledad que esperamos no volver a vivir”.