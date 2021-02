Ayuso ofrece el Hospital Isabel Zendal a toda España para atender enfermos Covid

La situación es crítica en algunas comunidades autónomas por el elevado número de contagios de Covid-19. Es por esto por lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido el hospital Enfermera Isabel Zendal, dedicado exclusivamente a la curación de pacientes Covid “a Castilla-La Mancha, Castilla y León y todas las comunidades autónomas que lo necesiten”, ha dicho en el pleno de la Asamblea.

Al parecer, el Gobierno castellanoleonés ya está haciendo gestiones y sondeando a otras comunidades autónomas para ver si es posible trasladar pacientes habida cuenta de que esta Comunidad autónoma prevé el tope de ingresos en las Ucis por la Covid-19 para el 12 de febrero. Madrid, de hecho, es una de las autonomías con las que se han hecho gestiones.

Por otra parte, Ayuso ha asegurado que 1.223 pacientes ya han pasado por el centro hospitalario y ha acusado de “robar y boicotear” el hospital Isabel Zendal. “Han ido a ver y encima tienen el cuajo de decir que no hay medios”, sentenció. “Es un orgullo de la sanidad pública madrileña que sus cercanos boicotean un día sí y otro también de una manera mezquina olvidando que lo que hay dentro son pacientes, personas que se están curando”.

La presidenta regional no ha podido ocultar su indignación por los “sabotajes” que está sufriendo el hospital y que ahora investiga la Policía. “Es una vergüenza nacional porque, si no fuera por este hospital, la sanidad estaría bloqueada. Es impresentable lo que están haciendo y con estos sabotajes que se están sucediendo, si la Policía encuentra quién está detrás, todavía dirán que es un montaje”, ha dicho en respuesta a la portavoz de Podemos, Isa Serra. Momentos antes ésta la había culpado de “presionar” a los sanitarios de otros hospitales para ir a prestar su servicio al hospital de Pandemias porque “si no, les apuntan en una lista negra”. También culpó a la presidenta de que hayan fallecido recientemente 22 personas en una residencia y “no hayan hecho nada” a la vez que destacó que “los sanitarios ya no pueden más”.