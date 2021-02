Ratas negras toman los árboles y el entorno de la estación de Méndez Álvaro de Madrid

Unos vídeos tomados por unos jóvenes dieron la voz de alarma. Grupos numerosos de ratas habían tomado algunos árboles y la explanada cercana a la estación de Cercanías de Méndez Álvaro de Madrid. Desde el Ayuntamiento aclaran a LA RAZÓN que se trata de grupos de rata negra, que se mueve por la superficie. Es un tipo de rata que vive en Madrid desde hace siglos. De hecho llegó de Asia en tiempos de la peste negra, y de ahí deriva su nombre.

Se han detectado en varios puntos de la capital y desde el área de Gobierno de Seguridad y Emergencias precisan que suelen habitar en espacios con árboles y en grandes explanadas y parques. Se trata, añaden los técnicos, de un tipo de rata más grande, pero que suele huir en presencia del ser humano, al contrario que la rata gris que habita en la alcantarilla y sólo sale a la superficie cuando necesita comida, algo que, por ejemplo, ha sucedido recientemente con el colapso de una parte de la red de alcantarillado tras la nevada asociada a la borrasca Filomena. Desde el consistorio destacan que la rata negra no supone, por tanto, un peligro para el ser humano. Subrayan asimismo que no existe un número sustancialmente mayor que el habitual y que, por tanto, no puede hablarse de plaga.

Técnicos de Madrid Salud estuvieron ayer trabajando en la zona y se continuará esta labor en los próximos días. “No hay constancia ni indicios de que haya aumentado la población de ratas en Madrid”, aclaran estos técnicos tras completar esa primera inspección.