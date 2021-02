Joaquín Sabina cumple 72 años: estos son los himnos que el jienense ha escrito a Madrid

Joaquín Sabina cumple hoy 72 años. A pesar de haber nacido en Jaén, el cantautor y poeta siempre se ha confesado un madrileño más. En 2009, recibió la Medalla de Oro de la ciudad de Madrid el día de San Isidro. “Por una medalla de Madrid uno hasta madruga. Por darse un paseo por este Madrid isidril, tan primaveral, y tan hermoso, y tan faldicorto, al que le llamó Galdós una vez poblachón manchego. Pero también Galdós dijo -y yo lo dije un día en la plaza de toros de Las Ventas, no toreando, sino cantando-: “Yo nací en Madrid a los 30 años”, reconoció entonces en el patio de cristal del Palacio de Cibeles.

Al margen de haber elegido la ciudad de Madrid para vivir, la presencia de la capital de España en su obra discográfica también es constante. Hasta el punto de haber escrito y cantado algunos de los himnos no oficiales más célebres de la ciudad. Tanto a ella como al Atlético de Madrid, del que se reconoce como un seguidor más. Estas son las canciones sobre Madrid de Sabina.

1. Yo me bajo en Atocha

Sabina hace un recorrido por la ciudad, a la que sitúa “a mitad de camino entre el infierno y el cielo”. Y termina la canción con toda una declaración de amor respecto a otras ciudades importantes en su vida: “He llorado en Venecia, me he perdido en Manhattan, he crecido en La Habana, he sido un paria en París, México me atormenta, Buenos Aires me mata, pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid”. Al recibir de la medalla de San Isidro reconoció que antes de aterrizar en suelo madrileño, ya “soñaba con conquistar una ciudad que es tan fácil de conquistar porque te deja empezar a ser madrileño en el mismo segundo en que te bajas en Atocha y te quedas en Madrid”.

2. Pongamos que hablo de Madrid

Para Sabina, “Madrid es la ciudad más hospitalaria, más callejera, más amable y más abierta del mundo, una ciudad donde es inconcebible imaginar a los madrileños desfilando detrás de un himno o con una bandera de Madrid. Y eso es estupendo. Una ciudad que además de ser Villa y Corte, ahora es una ciudad modernísima y maravillosa”. Y todo eso lo refleja en “Pongamos que hablo de Madrid”, su canción más conocido sobre la capital.

3. De purísima y oro

Ha reconocido que esta canción no es de las que el público le demande en cada concierto y, sin embargo, es una de sus preferidas. Especialmente en la primera parte dibuja el Madrid salido de la guerra e instalado en la dictadura de Franco.

4. Motivos de un sentimiento

El Atlético cumplió 100 años en 2003 y encargó a Sabina un himno, que se editó en versión banda y en versión rock. Hace un recorrido por las principales figuras rojiblancas del siglo, desde Luis Aragonés a Futre o “el Niño” Torres y Simeone. También se adentra en el espíritu de la afición atlética y en los estadios que, antes de la reciente apertura del Wanda, han marcado su historia: “Para entender lo que pasa, hay que haber llorado dentro del Calderón, que es mi casa, o del Metropolitano donde lloraba mi abuelo con mi, con mi papá de la mano”.