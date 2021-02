“Nos han destrozado el cristal, es puro vandalismo”

Magalí Desborde aún tiene el miedo en el cuerpo. Y eso que los dueños de la Administración de Lotería “El Elefante Blanco” en la que trabaja, en la calle Arenal, hicieron caso de las advertencias de la Policía y cerraron al filo de las seis y media de la tarde. Esta mañana se han encontrado con “la puerta de cristal destrozada, la han hecho añicos”, después de una noche de “angustia” siguiendo lo que pasaba en directo pegados a la televisión. A partir de las cinco de la tarde, agentes uniformados recorrieron esta céntrica calle madrileña para advertir de lo que se venía encima, una manifestación no autorizada que se preveía violenta.

“La Policía insistió bastante, nos pidió que por favor cerráramos y menos mal que lo hicimos visto lo ocurrido. Gracias a Dios no nos pilló a nadie dentro porque habría sido muy peligroso”, asegura a LA RAZÓN esta trabajadora de 29 años cuya familia compró la administración en 2018 junto a otros socios. Dice que los desperfectos son lo de menos, “porque se encarga el seguro, ya ha venido el perito esta mañana”, pero “el llegar hoy y encontrarlo así, destrozado, de verdad que no hay derecho, es puro vandalismo”.

Este negocio no ha sido el único que se ha encontrado con una imagen desoladora al llegar a levantar la persiana. Las dos tiendas que flanquean “El elefante blanco” también tienen sus escaparates destrozados y hay otros que, además, han sido saqueados por los “defensores” del rapero encarcelado Pablo Hasél. Magalí Desborde no está en contra de que “la gente pueda manifestarse en la calle, pero no de esta forma, no con violencia. No es justo porque muchas familias vivimos de esto. ¿De verdad era necesario?”. El Ayuntamiento de Madrid está valorando los daños provocados en la protesta que ha supuesto un nuevo mazazo para los comerciantes de la Puerta del Sol y alrededores, afectados ya por la crisis del coronavirus y por el cierre algunos días de enero tras el temporal de Filomena, informa Efe.