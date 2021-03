Madrid se resiste al cierre por Semana Santa que impulsan seis regiones lideradas por Ximo Puig

Hasta seis comunidades autónomas han acordado conformar un frente común para limitar la movilidad entre territorios en Semana Santa. Liderados por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, los líderes regionales de Baleares, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña también son partidarios de limitar la movilidad durante el periodo vacacional para evitar desplazamientos masivos que comprometan el descenso sostenido de los contagios por Covid-19.

Este frente común choca con la posición mantenida por Madrid. Fuentes del Gobierno liderado por Díaz Ayuso señalan que las medidas de cara a Semana Santa están aún en estudio aunque el criterio es que, mientras se mantengan las funciones y éstas se cumplan, no son partidarios de cerrar. En esa línea se ha manifestado esta mañana la propia Díaz Ayuso. Ha sostenido que “a priori” no es partidaria de cerrar perimetralmente la autonomía en Semana Santa aunque sí de mantener el toque de queda.

Sol pide 15 días

En declaraciones a los medios, tras visitar Pozuelo de Alarcón, la dirigente madrileña ha incidido en que “aún queda bastante tiempo” para estos festivos, y aunque muchas personas necesiten organizarse con antelación, ha recordado que la Comunidad de Madrid necesita esperar a 15 días antes para tomar las decisiones respecto al virus.

“Como queda mucho aún no se puede valorar, pero yo no soy partidaria a priori de cerrar Madrid. No soy partidaria de cerrar nada, pero tampoco de ampliar los toques de queda porque aún tenemos las UCIS en una situación complicada y porque esto puede cambiar en cualquier momento y darnos un susto”, ha manifestado.

“Como hasta ahora”

Así, ha incidido en que la actividad por el momento se va a quedar “como hasta ahora”, pero ha recalcado que no ve mal que ciudadanos de otros rincones de España o turistas de otros países acudan a la región, a sus museos o a mover la economía madrileña a través de comercios y restaurantes, “mientras que se cumplan siempre y en todo momento las recomendaciones sanitarias”. Para la dirigente madrileña, no cerrar una autonomía a estas alturas “no provoca más olas”. Ayuso considera que esto no debe ser “una práctica habitual y constante”, ni que se tome “tanto tiempo antes”.