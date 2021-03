Ayuso abre el mercado de fichajes de Ciudadanos: “Nos llaman ilusionados con el proyecto del PP”

Conforme pasan las horas desde que la política madrileña saltó por los aires en la mañana de este miércoles, el horizonte parece despejarse y, salvo sorpresa del TSJM, la región afrontará unas elecciones autonómicas el próximo 4 de mayo. La mayor prueba de que el escenario de las mociones de censura se va desvaneciendo se concretó ayer en el cambio de discurso de los partidos de izquierdas. Tanto desde el PSOE como desde Más Madrid pasaron de defender a capa y espada la tramitación de las iniciativas para desalojar a Ayuso de la Puerta del Sol y descartar la cita con las urnas a, 24 horas después, a destacar que están preparados para competir contra la derecha en unos comicios. El objetivo del viraje parece claro: evitar que los madrileños perciban que estos partidos de izquierda tienen miedo a medirse en unas elecciones con la actual presidenta madrileña.

También la propia Ayuso parece haber activado el modo electoral a pesar de que queda aún más de mes y medio para el 4 de mayo y del contexto de emergencia que vive la región. Dentro de la estrategia diseñada por el equipo de Sol, la determinación es convertir las elecciones en un plebiscito que gire en torno a la figura de la presidenta. «Socialismo o libertad», aseguró ella misma en la declaración sin preguntas que realizó para anunciar la disolución del Parlamento. Para sacar adelante este plebiscito, la candidata ya ha marcado el objetivo de buscar la mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario.

Este es el minuto cero de la precampaña. El temor que existe en algunos sectores de las filas populares es que la moneda al aire que supone este anticipo electoral pueda salir mal en el que caso de la candidatura popular, bien en solitario o bien con el apoyo de Vox, no rebase el umbral de los 69 diputados de la Asamblea de Vallecas en los que está fijada la mayoría absoluta. Frente a esta posición, está la de los diputados y altos cargos regionales que confían en el «tirón» de Ayuso tanto entre los desencantados con Ciudadanos como en aquellos que apoyaron a Vox, pero que ahora, ante la amenaza de que la izquierda tome el control de la primera autonomía del país, podrían considerar necesario agrupar el voto de la derecha en Díaz Ayuso, por considerarla, además, como una candidata con un discurso similar en muchas materias al que enarbola Rocío Monasterio.

Rivera de la Cruz, ¿en las quinielas?

Y es que cualquier opción para conseguir la mayoría absoluta ineludiblemente por reunificar el voto del centro derecha en torno a la candidatura de Ayuso. «Fusionar» desde abajo –los votantes– a PP, Cs y Vox. Fuentes próximas a Ayuso sostienen que, en las últimas horas, la presidenta ha recibido la llamada de diputados regionales de Ciudadanos y de cargos en activo de la formación naranja «ilusionados» con el proyecto que ella lidera y que busca reeditar en el mandato 2021-2023. «Nos han pedido sobre todo que contemos con ellos y que sigamos juntos y hacia adelante», aseguró la presidenta. También añaden que Génova también ha recibido señales similares procedentes de miembros del partido naranja. Algo que entronca con el llamamiento que hizo el miércoles el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, «de abrir las puertas» a los militantes y responsables políticos de Ciudadanos que estén desencantados con el volantazo dado por Inés Arrimadas al poner en jaque coaliciones como la de la Región de Murcia.

Consideran en el equipo de Ayuso que estas llamadas pueden ser el primer paso en el camino de la reunificación del centro derecha que la presidenta siempre ha reivindicado como necesario. No ha ocultado en público la presidenta que las «deslealtades» de las que acusa a Aguado no han protagonizadas por todos los consejeros de Ciudadanos. De hecho, en Sol reconocen que los ex titulares de los departamentos de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, y de Ciencia y Universidades, Eduardo Sicilia, han mantenido una actitud «leal» y constructiva dentro del Ejecutivo madrileño. Achacan esta circunstancia en el equipo de la presidenta al hecho de que tanto Rivera de la Cruz como Sicilia tengan una trayectoria profesional reconocida dentro de sus respectivos ámbitos y esto no les obliga a guardar sumisión al entramado de un partido político.

Los movimientos que, según fuentes del Gobierno regional, se están produciendo entre las filas de Ciudadanos están relacionados fundamentalmente con el giro dado por el partido a nivel nacional, personificado en la figura de la presidenta Arrimadas y su mano tendida a alcanzar acuerdos con el Gobierno de Sánchez e Iglesias. También lo vinculan esas mismas fuentes con el paso dado en Murcia para desalojar a Fernando López Miras del poder. Y, por último, con el contexto estrictamente madrileño, que tendría que ver con un grupo parlamentario en el que algunos diputados han discrepado con la dinámica de tensión en la que entró la coalición Ayuso-Aguado en los últimos meses a cuenta de la gestión sanitaria y de las medidas necesarias para contener los contagios.

Aguado, al ser preguntado ayer por el equipo con el que él concurrirá a las elecciones y por la posibilidad de que se puedan producir fugas, como la de la ex consejera de Rivera de la Cruz, dio algunas pistas. «Yo me presentaré y Ángel Garrido, si él quiere, estará conmigo y estará formando parte de este equipo», precisó. En cuanto a Rivera de la Cruz, señaló que ha sido una «fantástica consejera» y consideró que sabe muy bien que «su casa siempre ha sido el centro y seguirá siéndolo mucho tiempo más». Dejó claro el dirigente naranja que «si se activa del proceso de primarias por parte de la dirección nacional me presentaré y si los afiliados quieren seré el candidato de estas elecciones anticipadas y precipitadas. Iremos todos los que creamos que Madrid necesita hoy más que nunca un gobierno liberal». Respecto a la decisión de Ayuso de adelantar las elecciones, aseguró que «es algo tan irresponsable que merece que se pague en las urnas». Desveló además que, el día en el que se iban acordar los presupuestos, Ayuso convirtió «una región estable en una llena de incertidumbre».