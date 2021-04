La candidata número 69 que daría a Ayuso la mayoría absoluta: “Genero más ilusión en Galapagar que Iglesias”

Estaba en su casa cenando con su marido y sonó el teléfono. Era la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camins. «Carla, enhorabuena, vas en listas y tienes el número 69», cuenta que le dijo al otro lado del teléfono. Si esta licenciada en Ciencias Políticas, además de profesora de Historia y ahora portavoz del PP en Galapagar saliera elegida, significaría que Ayuso habría conseguido la mayoría absoluta. Aún no lo descarta. Lo que sí está es «encantada y orgullosa» de ir en la lista del PP a las elecciones del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid. «Es un honor», dice a LA RAZÓN.

–¿Se imagina sentada en la Asamblea? ¿Cree que es posible llegar a esa mayoría absoluta?

–Creo que los milagros existen, aunque es verdad que está muy complicado. Las encuestas más favorables nos dan 62 diputados, pero todavía queda un mes de campaña. La gente está muy ilusionada con Isabel Díaz Ayuso y la tendencia es al alza. Es más probable ahora que nunca.

–El CIS habla de un empate entre los dos bloques...¿Un mes es tiempo suficiente en política para dar la vuelta a los resultados que arrojan las encuestas?

–Creo que, como siempre, el CIS infravalora al PP en sus encuestas y da mayores votos a PSOE y Podemos. La realidad no la tiene el CIS, sino la calle y la gente está muy ilusionada con Ayuso. Entre los politólogos lo que más influye a la hora de revisar encuestas es la pregunta que se hace sobre quién cree que va a gobernar la Comunidad de Madrid. Y uno de cada dos ciudadanos cree que va a ser Ayuso. La tendencia es al alza y un mes puede ayudar a muchos indecisos a decantarse por el PP.

–Como politóloga, ¿por qué cree que Iglesias se ha presentado a las elecciones? ¿Le ve sentado en la Asamblea de Madrid?

–No lo entendemos nadie. Quizás el próximo anuncio sea su candidatura a la alcaldía de Galapagar. Cualquier político que se precie lo que quiere es alcanzar los más altos niveles del Estado porque tienes más capacidad para hacer cosas por los demás. Un político que su vocación no sea mejorar la vida de los demás se equivoca de profesión. Si baja el listón después de ser vicepresidente sabiendo que no va a ganar las elecciones parece más un acto de orgullo, de aquí estoy yo para salvar el partido, que de querer mejorar la vida de los demás, que es para lo que debería estar un político.

–¿Cree que puede salvar el partido o es su final, como se ha dicho...?

–No creo que sea su final. Yo le espero en 2023 aquí en Galapagar (se ríe). Sí que hubo un efecto Iglesias posterior a su presentación como candidato, pero se está desinflando. Si solo representa tres escaños más para su partido, su empuje no es importante.

–¿Qué opinan los vecinos de Galapagar ahora que Iglesias se presenta a la presidencia de la Comunidad? ¿Va a tener más apoyos del municipio?

–Aquí hay una zona próxima a su casa en la que sí recibe apoyos, pero en el resto del municipio siempre ha ganado las elecciones el PP y, cuando ha gobernado la izquierda, ha sido en tripartitos o cuatripartitos. La gente de Galapagar está más ilusionada con mi candidatura que con la de Pablo Iglesia. No es una persona conocida en el pueblo, no suele venir al casco urbano. Alguna vez se le ha visto haciendo la compra en un supermercado de La Navata. Más allá de sus cuatro vecinos, no le conoce nadie.

«Monedero me suspendió por pensar diferente, hasta que en el examen conté el Manifiesto comunista»

Carla Greciano, portavoz del PP de Galapagar

–Como profesora de Historia, ¿habla en su clase de comunismo o libertad?

–No estoy dando clase porque tengo dedicación exclusiva en el Ayuntamiento como portavoz del grupo líder de la oposición, pero jamás hablaría en clase de esto. Me gusta que los alumnos estudien por competencias y que fueran ellos mismos quienes sacasen conclusiones. Jamás diría a mis alumnos qué es lo que tienen que pensar. Yo lo sufrí en la universidad con Juan Carlos Monedero.

–¿Y qué le ocurrió con Monedero como profesor?

–Fui su alumna cuando estudiaba Ciencias Políticas y me suspendió en junio porque decía que tenía el pensamiento político de mis padres. Eso nunca puede suponer un aprobado o un suspenso, pero le dije lo que quería oír y aprobé.

–¿Y qué quería oír?

–El Manifiesto Comunista. En el examen de septiembre nos dio a elegir entre preguntas cortas y otras tipo test. Yo estaba al final de la clase y no pude elegir. Se habían acabado las hojas de examen tipo test porque no había hecho suficientes fotocopias y entonces jugué a lo que ellos: a ser la revolucionaria de la clase. No contesté ni una pregunta. Solo hablé del Manifiesto Comunista. Saqué un notable. Una vez que le dije lo que quería oír, salí a la calle con mi propio pensamiento. Eso es lo que debemos conseguir de los alumnos, pensamiento crítico, no obligarles a pensar como tu quieras. Tengo muy mala opinión de Monedero como profesor. Me suspendió por pensar diferente.

–¿Hasta donde le gustaría llegar en la política?

–Cuando era pequeña, con ocho años, tenía muy claro que iba a estudiar Ciencias Políticas, aunque luego también estudié Historia. Entonces quería ser presidenta del Gobierno. Obviamente era el sueño de una niña que quería solucionar los problemas de los demás. Llevo ya muchos años en política local y es la que más me gusta, la más cercana. Me llena mucho, es apasionante, pero veremos donde me lleva el destino. Me gustaría ser útil donde considere mi partido y los ciudadanos.

«Valoro de Díaz Ayuso la valentía que demuestra, la firmeza en sus convicciones. No se amilana con los ataques»

–¿Qué es lo que más le gusta de Díaz Ayuso?

–La valentía que demuestra, la firmeza en sus convicciones y como icono femenino. Si la atacan, no se amilana, le da igual. Ella cree que lo que está haciendo está bien y sigue adelante a pesar de todo. Esa fortaleza es admirable.

–¿Cree que si Cs consiguiera escaños, pactaría con el PP o con el PSOE? Vd. ya ganó unas elecciones en 2019 en Galapagar y los naranjas se entendieron con el PSOE...

–Se han tomado decisiones muy acertadas y Cs se equivocaría si pactara con el PSOE. Acabaría por salir de la Asamblea, si no en éstas, en las próximas elecciones. No me creo a Gabilondo, pactará con Podemos.