Monasterio reta a Ayuso a levantar hoy el toque de queda de las 11 de la noche

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha retado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a levantar hoy mismo el toque de queda de las 11 de la noche y retrasarlo hasta las 12 como una forma de reactivar la economía. Monasterio ha cifrado en dos millones de euros el dinero que pierde la hostelería diariamente por esta medida que evita que el sector pueda dar cenas. Es por esto por lo que se ha mostrado partidaria de “eliminar restricciones inmediatamente para reactivar la economía porque ya sabemos defendernos del virus”, ha dicho en un encuentro con los empresarios.

Monasterio ha defendido la necesidad de compensar a todos los negocios que se han visto obligados a cerrar, ha puesto énfasis en resolver los problemas de seguridad y ha insistido nuevamente en reducir a la mitad el número de diputados en la Cámara de Vallecas y el de consejeros en el Gobierno de la Comunidad de Madrid porque con esa cantidad “sería suficiente”.

Pactos postelectorales

Monasterio también ha fijado posiciones sobre la idea de con quién pactaría tras el 4-M y ha dejado claro que Ayuso es su socia preferente. “Nosotros con la Sra Díaz Ayuso no tenemos problemas para llegar a acuerdos. Si ganamos las elecciones y nos faltan los votos de Ayuso, llegaremos a un acuerdo”. Pero si hay algún punto en el que los dos partidos caminan por la misma senda es en materia económica. O al menos así ha querido dejarlo claro Monasterio durante su encuentro con los empresarios. “En temas económicos tenemos unas posiciones que permiten reactivar la economía y sacar Madrid adelante”. Pero también ha pedido a la candidata popular un pronunciamiento público claro sobre lo que haría si consigue más votos que los de Abascal. “Me gustaría por su parte saber estos días que contará con nosotros y no pondrá ninguna pega para impedir que la izquierda entre en Madrid. Nosotros ya hemos dicho cuales son nuestras alianzas y para qué van a servir nuestros votos y cual es nuestra prioridad y con quién vamos a pactar. Ahora pedimos que los demás lo hagan”.

Monasterio puso como ejemplo de que PP y Vox están alineados en materia económica el acuerdo que firmó con el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, para bajar los impuestos. “A las ocho de la tarde lo cerramos y nos dimos la mano, pero a la una de la mañana dijo Cs que si estaba Vox no lo apoyaba , ¡estando en el Gobierno!”. Llegado a este punto Monasterio marcó distancias con la formación naranja, una formación con la que no pactaría en ningún caso y a la que se refirió como “el partido de las tres traiciones” (en Cataluña, el Gobierno de España, y la “automoción” en los gobiernos de Murcia y Madrid). “No es un partido fiable. Si yo fuera Arrimadas me subiría a un atril a pedir perdón, Cs no merece tener los votos. Estamos en una situación en que no podemos estar en el Gobierno con gente que no tienen claros los principios y lo que defiende. Cs no tiene ADN”, sentenció.

Debate

La candidata de Vox también se ha mostrado preparada para abordar el debate de mañana miércoles en Telemadrid. “Los debates me resultan apasionantes. Con el trabajo que hemos hecho lo afronto con tranquilidad porque hay que exponer a los madrileños la verdad sin manipulaciones, es una oportunidad de exponer nuestras ideas. Yo voy a todos los que me inviten”.