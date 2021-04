La mejor ópera en Madrid viene de Venezuela

En su país eran (y son) primeras figuras. Sin embargo, la crisis económica, política y social les condujo hasta la capital de España. Aquí desempeñan todos los oficios posibles para salir adelante, tanto ellos como sus familias. Son repartidores, camareros, teleoperadores... Pero por encima de todo, son músicos. Es lo que mejor saben hacer. Tras llegar a Madrid, demostraron su talento en las calles de nuestra ciudad. Y ahora pueden hacerlo en una orquesta. Hablamos de la Orquesta Sinfónica Cruz Díez. Un “dream team” de sesenta artistas en su mayoría venezolanos, todos ellos residentes en Madrid, y reclutados para un proyecto que, poco a poco, da pasos de gigante.

Este domingo 2 de mayo, a las 12:30, la orquesta presentará en el Teatro EDP Gran Vía su Gran Gala Lírica. “Plagiacci”, de Leoncavallo; “Tosca” de Puccini; “Nabucco” de Verdi, o “Cavalleria Rusticana” de Pietro Mascagni serán algunas de las piezas que sonarán con fuerza y emotividad en el teatro madrileño. Y es que, en esta ocasión, a los miembros habituales de la Orquesta Cruz Díez hay que sumar al tenor Aquiles Machado, que ha compartido escenario, entre otros, con Plácido Domingo, Zubin Metha y Daniel Barenboim; la soprano María Ortiz, que ha actuado bajo la dirección de Gustavo Dudamel y Rafael Frübeck; la soprano Ana Lucrecia García, alumna de Teresa Berganza y Alfredo Kraus, y con un exitoso debut en la Scala de Milán, y el barítono Víctor García Sierra, con actuaciones en el Teatro Real de Madrid y la Ópera de Montecarlo.

“Todo esto comenzó como un sueño”, explicó en la presentación del concierto Manuel Jurado, batuta de la Cruz Díez y considerado como el “director prodigio de Venezuela”. “Todos estos músicos tienen además su trabajo y tocan en la calle. Este es un proyecto con trasfondo social, una orquesta que brinda oportunidades. Tocar en Gran Vía, el Broadway de Madrid, va más allá de un sueño”, explica, sobre un concierto que ha sido posible gracias a la Asociación Ommusic Artistas del Mundo y la Asociación Cultural Despertarte.

Jurado, junto a Yaneth Hurtado, gerente de la orquesta, musicóloga y cantante, comenzó hace dos años a rastrear la ciudad: artistas callejeros, intérpretes del suburbano... Se encontraron con compatriotas no solo talentosos; algunos habían tocado en grandes teatros a nivel mundial. De ahí surgió el germen de la Orquesta que, actualmente, realiza sus ensayos en la Parroquia de Santa Elena, en la Plaza de Colón. De hecho, entre muchos otros planes, estos músicos quieren contar con su propia sede no solo para tocar, sino también para poder ejercer la enseñanza.

“Los chicos de la Cruz Díez nunca van a dejar de ser músicos. Se niegan a rendirse. Para mí, son héroes de la cultura. Aman la música y la necesitan desesperadamente en sus almas”, afirma Aquiles Machado. Mientras, para Ana Lucrecia García, la experiencia resultará “emocionante”. “Me vine a España hace 23 años. Nunca me he olvidado de Venezuela. Y que me llamen, me llena de emoción, porque significa que Venezuela nunca me ha olvidado a mí”.

“Esta orquesta ha sido creada para ser una fuente de trabajo para todo el mundo”, afirma por su parte Víctor García Sierra, que, además de barítono, es productor musical. Sin olvidar el hecho de que, pese a todas las adversidades, el poder hacer música es también una “suerte”. “Es un privilegio poder llegar al corazón de las personas”.

Junto a todos ellos, la Orquesta Cruz Díaz contará este domingo con Carlos Riazuelo como director invitado, reconocido internacionalmente por sus producciones operísticas y director artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas durante quince años. Así, el EDP Gran Vía congregará la mejor ópera de acento y espíritu caribeño.