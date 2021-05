Tras Nacho Cano, Pitingo también se rinde a Ayuso: “Hoy más que nunca, gracias presidenta”

Tras el huracán de reacciones desatado por el agradecimiento público de Nacho Cano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por mantener los teatros de la región abiertos durante la pandemia, otra figura de la música, también habitual de las tablas madrileñas, se ha sumado a este reconocimiento. Pitingo, a través de las redes sociales, se ha posicionado junto a Cano y ha trasladado su reconocimiento a la candidata del PP a la reelección por el equilibrio que ha sabido sostener entre la lucha contra el virus y el mantenimiento de una mínima actividad cultural en la economía.

“Ya estamos, ahora Nacho Cano es fascista también... Qué hartura!! Me imagino a algunos amigos artistas, llamándole por teléfono y diciéndole qué grande eres, estamos contigo... Pero poco serán los que lo hagan públicamente. Es como si lo hubiera vivido. Grande Nacho”, destacó Pitingo en un primer mensaje en su perfil de Twitter a raíz de que el ex de Mecano recibiera algunas críticas por su intervención en el acto institucional de la Comunidad de Madrid con motivo del Dos de Mayo, en el que “devolvió” la banda y la Gran Cruz del Dos de Mayo a Díaz Ayuso al considerar que era ella la que “merecía esta medalla a la cultura” por ser tan “valiente y tan buena presidenta”.

Más tarde, Pitingo contestó a un tuit que Ayuso publicó con motivo del cierre de campaña. “Hoy más que nunca, gracias”, destacó el artista de Ayamonte.

Hoy y más que nunca, gracias 🙏🏽❤️🙏🏽 — PITINGO ® (@Pitingo) May 2, 2021

Ayuso le agradeció el mensaje y Pitingo volvió a contestar: “Gracias a usted presidenta”. A partir de ese instante, varios usuarios de esta red social han criticado su posición, ante lo que él ha defendido su apoyo a Ayuso con argumentos: “Estoy con los que no incendian los barrios, no estoy con los que incitan al odio, tampoco con los que defienden a ETA y dan el pésame a terroristas, ni tampoco con los que pactan con el independentismo... Esos son los fascistas de hoy y precisamente no son de derechas. No es justificación es una evidencia, y quien no la vea, no le culpo, le compadezco. Abrazos y salud”.

A otro de los comentarios críticos que ha recibido en este horas, Pitingo ha contestado señalando que “yo no soy fascista y estoy en contra de este Gobierno, tan simple como eso. Bueno, te dejo y sigo grabando”.

En torno a lo sucedido en la Puerta del Sol con Nacho, el cantautor Ismael Serrano, autor en esta campaña del himno de Unidas Podemos, ha salido en defensa de que el ex de Mecano haga pública su posición política, pero, al mismo tiempo, ha criticado que ayer se hiciera un uso partidista de la ceremonia de entrega de medallas con motivo de fiesta del Dos de Mayo: “Usar un acto institucional para hacer campaña electoral. Que está muy feo”. Pese a ello, Serrano aseguró que Cano “tiene el mismo derecho que yo” a “expresarse políticamente. Los músicos tenemos derecho a decir lo que pensamos al igual que cualquier otro ciudadano”.