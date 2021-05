La difícil vida de ser «diferente»

Cuando Carolina Román escribía «Juguetes rotos» se preguntaba: «¿dónde quedaron esas personas que no pudieron asumir su verdadera sexualidad reprimida por una España franquista y negra? ¿Qué pasó con los que no tenían cabida en el mundo del espectáculo, con los que no pudieron salir de sus propias jaulas, los que no se atrevieron y los que sí lo hicieron?». Dirigida por la propia Román, llega ahora al Teatro Infanta Isabel tras cuatro años de éxito y dos nominaciones a los Max 2018 para sus actores, Nacho Guerreros y Kike Guaza.

La vida de Mario cambiará para siempre a raíz de una llamada que recibe trabajando en su oficina. A partir de ahí ira mostrando su vida desde la infancia, en su casa y en el claustrofóbico y machista entorno de su pueblo del que huye a Barcelona para tratar trabajar en el mundo del espectáculo de variedades de la noche. Para la autora, «este proyecto propone una reflexión sobre la identidad sexual en un mundo no binario centrado en los años 60 y 70 con aquella Ley de Vagos y Maleantes que mutiló tantas vidas. Escribirla para mí fue un viaje para entender qué significaba entonces ser transexual –explica-, era casi un activismo la gente que salía a la calle vestida de mujer, porque se sentían mujeres. Realmente se jugaban la vida, pero era su manera de decir, «aquí estoy yo» y yo valgo y yo me siento mujer y merezco vivir mi vida y mi sexualidad como la siento». Nacho Guerreros está convencido de que «los artista estamos para dar voz a quien no la tiene y hay muchos «Marios» en la vida que, como el protagonista, merecen una voz y ser escuchados y no marginados por su diferencia». «Juguetes rotos» es, principalmente, una lanza a favor de lo diferente», afirma Román.

«Lo nunca visto»

Después del éxito de «Las princesas del Pacífico», José Troncoso, de nuevo en su faceta como dramaturgo y director, vuelve con «Lo nunca visto» a presentarnos a esos personajes grotescos y marginales que, por diferentes, resultan casi invisibles para la sociedad: yonkis, amas de casa, profesoras enclaustradas en su estudio...a quienes las circunstancias y los diversos acontecimientos acaecidos en sus vidas les ha llevado a un punto de no retorno. Personajes esperpénticos en los que podemos vernos reflejados en un mundo donde lo importante se esconde casi siempre tras lo más sencillo. «¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo nos hemos convertido en lo que somos? –se pregunta Troncoso-. Asistimos a las equivocadas elecciones vitales que acaban por convertir a unas personas en “personajes”», afirma.

Lo nunca visto

A punto del cierre por impagos de su estudio, una decrépita profesora de danza y teatro para niñas decide, ahora o nunca, que es el momento de realizar un espectáculo grandioso que revolucione el arte contemporáneo: «Lo Nunca Visto». Sin talento ni dinero y ya sin alumnas, se lanza a reclutar a «artistas comprometidos» para su causa. A su llamada sólo acudirán dos ex alumnas, una politoxicómana terminal gallega y una ama de casa que huye de un hogar que se le cae encima.

Para Troncoso, «si hay algo que destacar sería la capacidad de empatía de estos tres personajes tan extremos con el público actual, que a partir de las vidas de Araceli, Sofía y Mari Carmen tenga la posibilidad de vivir tres vidas que de otra manera sería imposible vivir. Con ellas veremos lo que no se ve normalmente, lo que se esconde detrás de nuestras propias vidas», asegura. Belén Ponce de León, Alicia Rodríguez y Ana Turpin, son las actrices que dan vida a estas protagonistas.